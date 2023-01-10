Twitter Coins Özelliği ile Para Kazandıracak!

Twitter'ın Coins özelliği ortaya çıktı. Popüler sosyal medya platformunun üzerinde çalıştığı yeni özellik, içerik üreticilerinin para kazanmasına yardımcı olacak. Ekran görüntüleri paylaşılan özelliğe dair merak edilen detaylar haberimizde.

Twitter Coins Özelliği Nedir, Ne İşe Yarar?

Sosyal medya platformlarının üzerinde çalıştığı özellikleri ortaya çıkarması ile tanınan Jane Manchun Wong, Twitter'ın yeni özelliğini gün yüzüne çıkardı. Wong tarafından aktarılan bilgilere göre şirket, Coins isimli bir özellik üzerinde çalışıyor.

Kullanıcılar, Coins özelliği sayesinde sevdiği içerik üreticilerine destek olabilecek. Popüler sosyal medya platformunun web sürümünde Coins satın alımı Stripe aracılığı ile gerçekleşecek. Kullanılmayan Coins'ler kullanıcıların hesabında kalacak. Yani satın aldığınız bir Coins'i anında kullanmanız gerekmeyecek.

Twitter is working on Coins purchasing screen



On the web, Twitter Coins purchase will be done through Stripe https://t.co/RFpWswnZfG pic.twitter.com/eAzPWjfoye — Jane Manchun Wong (@wongmjane) January 10, 2023

Daha önce paylaşılan bir ekran görüntüsünde kral tacı, gül, bronz kupa, gümüş kupa, altın kupa dahil olmak üzere çeşitli hediyeler yer alıyordu ve bu hediyelerin karşısında farklı miktarlarda Coins'ler bulunuyordu. Örneğin 1 kral tacı 300 Coins'ken 1 adet gül ise 600 Coins'ti.

Söz konusu bilgi göz önünde bulundurulduğunda yeni özellik TikTok'taki sisteme benzeyebilir. Yani kullanıcılar satın aldığı Coins'ler ile hediyeler satın alabilir ve bu hediyeleri içerik üreticilerine gönderebilir. Elbette Twitter konu ile ilgili bir açıklamada bulunmadı. Dolayısıyla bunlar yalnızca birer söylentiden ibaret.

Sosyal medya hizmeti denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden biri olan Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.