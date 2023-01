Twitter Coins Özelliği ile Para Kazandıracak!

Twitter'ın Coins özelliği ortaya çıktı. Popüler sosyal medya platformunun üzerinde çalıştığı yeni özellik, içerik üreticilerinin para kazanmasına yardımcı olacak. Ekran görüntüleri paylaşılan özelliğe dair merak edilen detaylar haberimizde.

Sosyal medya platformlarının üzerinde çalıştığı özellikleri ortaya çıkarması ile tanınan Jane Manchun Wong, Twitter'ın yeni özelliğini gün yüzüne çıkardı. Wong tarafından aktarılan bilgilere göre şirket, Coins isimli bir özellik üzerinde çalışıyor.

Kullanıcılar, Coins özelliği sayesinde sevdiği içerik üreticilerine destek olabilecek. Popüler sosyal medya platformunun web sürümünde Coins satın alımı Stripe aracılığı ile gerçekleşecek. Kullanılmayan Coins'ler kullanıcıların hesabında kalacak. Yani satın aldığınız bir Coins'i anında kullanmanız gerekmeyecek.

Twitter is working on Coins purchasing screen



On the web, Twitter Coins purchase will be done through Stripe https://t.co/RFpWswnZfG pic.twitter.com/eAzPWjfoye