Instagram'da Değişikliğe Gidiliyor: Bu Sekme Artık Görünmeyecek!

Instagram bir süre önce uygulama içi görünümünü değiştirmişti. ''Yeni gönderi'' simgesini üst kısma taşıyarak alt bölüme alışveriş yapmak isteyenler için "Mağaza" sekmesi eklemişti. Geçtiğimiz Şubat ayındaki bu değişiklik, kullanıcı kitlesinin büyük bir çoğunluğunun hoşuna gitmedi.

Adam Mosseri, alışveriş imkanının Instagram'da yine devam edeceği ancak bunun için özel bir sekme olmayacağını duyurdu.

Instagram Eski Haline Geri Dönüyor

Eylül ayında yeni tasarımı test etmeye başlayan Instagram, Mosseri'nn açıklamasına göre kullanıcıların daha "basit" ve "sevdikleri şeylere" yönelik bir tasarım oluşturmayı hedefliyor. Ancak yapılacak değişiklik daha farklı bir stratejinin parçası da olabilir.

The Verge, The Information'ın Eylül ayında Instagram'ın alışveriş özelliğini kapatacağına yönelik bir not gördüğü iddiasını açıkladı. Bunun yerine site, reklam gelirine "doğrudan bağlı" olan ticaret çabalarına odaklanmayı tercih etti. Ancak Instagram'ın alışveri baskısı pek ilgi görmedi ve değişikliğe gidilme kararı alındı. Bu durum Meta'nın karını tekrar artırabilecek bir değişiklik gibi duruyor.

Tüm bunların yanı sıra Instagram'ın pek çok özelliğini geliştirmesine ön ayak olduğunu söyleyebileceğimiz TikTok, "yeni gönderi" butonunu aynı noktada kullanmaya devam ediyor. Bu yerleşimin kullanımı artırdığı ya da yüksek bir başarıyı temsil ettiğini söylemek doğru olmaz. Ancak kullanım açısından daha basit ve tercih edilebilir duruyor.

Data.ai verilerine göre Ekim ayı itibariyle aylık yaklaşık 1,64 milyar aktif kullanıcı olan TikTok, Instagram'ı yeniden düşünmeye ve daha fazla gönderi oluşturmaya teşvik etme çalışmalarına yöneltti diyebiliriz.