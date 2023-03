Ünlülere de Twitter Blue Yolu Göründü: Twitter Eski Mavi Tik İşaretlerini Kaldırıyor!

Elon Musk'ın liderliğindeki sosyal medya platformu Twitter, 1 Nisan'da eski mavi tik işaretli doğrulama programını sonlandırmaya karar verdi. Bu karar, kişi ve kurumları aktif, gerçek ve dikkate değer hesaplar olarak doğrulamak için kullanılan mavi tik işaretlerinin artık ücretsiz olarak dağıtılmayacağı anlamına geliyor.

Twitter'ın bu kararının bir "1 Nisan şakası" olabileceği yönünde soru işaretleri olsa da eski mavi tik işaretlerinin kaldırılması aylardır bekleniyordu. Elon Musk, Aralık ayında attığı bir tweet'te şirketin bu mavi tik işaretlerini "birkaç ay içinde" kaldıracağını söylemişti.

Yeni sistemde, artık mavi tik işareti sahibi olmak isteyen kullanıcıların aylık 8 dolar karşılığında Twitter Blue aboneliği alması gerekiyor. Bu abonelik sayesinde, kullanıcılar hesaplarını doğrulayarak mavi tik işareti kazanabiliyorlar. Twitter Blue aboneliği, ülkemizde web'den alındığında şu anda aylık 150 TL'ye denk geliyor.

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp



Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3…