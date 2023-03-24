Ünlülere de Twitter Blue Yolu Göründü: Twitter Eski Mavi Tik İşaretlerini Kaldırıyor!

Twitter, ücretsiz bir şekilde daha önceden mavi tik işaretine sahip olan hesapların mavi tikini 1 Nisan'dan itibaren kaldırıyor. İşte detaylar!

Ünlülere de Twitter Blue Yolu Göründü: Twitter Eski Mavi Tik İşaretlerini Kaldırıyor!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Elon Musk'ın liderliğindeki sosyal medya platformu Twitter, 1 Nisan'da eski mavi tik işaretli doğrulama programını sonlandırmaya karar verdi. Bu karar, kişi ve kurumları aktif, gerçek ve dikkate değer hesaplar olarak doğrulamak için kullanılan mavi tik işaretlerinin artık ücretsiz olarak dağıtılmayacağı anlamına geliyor.

Twitter'ın bu kararının bir "1 Nisan şakası" olabileceği yönünde soru işaretleri olsa da eski mavi tik işaretlerinin kaldırılması aylardır bekleniyordu. Elon Musk, Aralık ayında attığı bir tweet'te şirketin bu mavi tik işaretlerini "birkaç ay içinde" kaldıracağını söylemişti.

Yeni sistemde, artık mavi tik işareti sahibi olmak isteyen kullanıcıların aylık 8 dolar karşılığında Twitter Blue aboneliği alması gerekiyor. Bu abonelik sayesinde, kullanıcılar hesaplarını doğrulayarak mavi tik işareti kazanabiliyorlar. Twitter Blue aboneliği, ülkemizde web'den alındığında şu anda aylık 150 TL'ye denk geliyor.

Kararın 1 Nisan Şakası Olabileceği İddiaları

Eski mavi tik işareti sahipleri, bu karar sonrası onay işaretlerini korumak istiyorlarsa Twitter Blue'ya kaydolmak zorundalar. Bu işlemi yapmayan kullanıcıların mavi tik işaretleri kaldırılacak.

Twitter'ın eski mavi tik işaretlerini platformdan kaldırmaya başlamak için "Şaka Günü" olarak da bilinen 1 Nisan'ı seçmesi, bazı kullanıcılar arasında bir "1 Nisan şakası" olabileceği yönünde soru işaretleri yarattı ancak şirketin bu kararını açıklamasıyla birlikte, eski mavi tik işaretlerinin artık tarih olacağı kesinleşti.

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