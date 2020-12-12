Twitter Görüntülü Konuşma Özelliği Alıyor

Twitter görüntülü konuşma özelliğini çok yakın bir zamanda sosyal medya kullanıcıları ile buluşturabilir. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter, insanların özellikle yeni tip koronavirüs salgını devam ederken mecburi olarak karantinada kaldığımız bugünlerde insanlar açısından oldukça faydalı olacak bir özellik getirmek için kollarını sıvadı.

Twitter Görüntülü Konuşma Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Twitter Ürün Başkan Yardımcısı Ilya Brown, Squad’ın Twitter’ın insanların etkileşimde bulunmaları, kendilerini ifade etmeleri ve insanlarla iletişim halinde kalmaları için yeni yollar getirmesine yardımcı olacağını belirten bir tweet yayımladı. Brown, tweetin devamında şu ifadelere yer verdi: “Squad ekibi, insanların sesli ve görüntülü konuşma deneyimine yeni bir soluk getirecek. İnsanlara sohbet etmekten keyif duyacakları araçlar sunmakta bize yardımcı olarak çalışmalarımızı hızlandıracaklar.”

Squad uygulaması, uzun bir zaman boyunca internet kullanıcılarının ekran paylaşımı yapmalarına, mobil veya masaüstü cihazlarda sesli ve görüntülü sohbet etmesine olanak veren bir uygulama oldu ancak normal koşullarda uygulamanın dört buçuk yıl boyunca internet kullanıcılarına verdiği hizmet 12 Aralık tarihinden yani bugünden itibaren sona ermesi gerekiyordu. Twitter, Squad projesini satın alarak ekibin dağılmasının önüne geçti ve sosyal medya platformunun sohbet deneyimini iyileştirmek adına ekipteki çalışanları Twitter ekibine dahil etti.

Squad CEO’su Esther Crawford, Squad’ın Twitter tarafından satın alındığını “Medium” hesabı üzerinden duyurdu. Crawford, Medium’da yayımladığı yazısında şu sözleri kullandı: “Twitter’ın Squad’ı satın aldığını duyurmaktan heyecan duyuyorum! Ekip, sosyal medya kullanıcılarının sohbet deneyimi iyileştirmek için Twitter’ın ekibine dahil olacak. Ses ve görüntülü konuşma konusundaki uzmanlığımızı Twitter’ın sohbet deneyimini iyileştirmede kullanacağız. Eğlenceli, anlamlı ve ilgi çekici sohbetler için yeni formatlar sunmayı dört gözle bekliyoruz.”

İki taraftan da gelen açıklamalara göre şirkete yakın bir zamanda görüntülü görüşme uygulamasının eklenmesi bekleniyor. Squad ve Twitter ekibi, kullanıcıların karantinada bile birbirleriyle iletişim halinde kalmasını kolaylaştırmak için ortak bir çalışma düzeni kuracakmış gibi görünüyor.

Squad Neden Kuruldu?

Crawford, Squad’ın ortaya çıkışına da yer verdiği yazısında şu ifadelere yer verdi: “Dört buçuk yıl önce kurucu ortağı Ethan Sutin ve ben şirketi kurduğumuzda misyonumuzun ve vizyonumuzun insanların gerçek bir iletişim deneyimi sunmak olduğuna karar verdik. Tüketicilere sosyallik kazandıracak bir hizmet geliştirmekte kararlıydık. Yalnızlık sorununu gördük ve bu sorunun ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için teknolojiden yararlanmak istedik.”