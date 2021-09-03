Twitter Güvenlik Modu Duyuruldu: Siber Zorbalığa Geçit Verilmeyecek!

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Twitter, Güvenlik Modu isimli yeni özelliği duyurdu. Şirket, çok yakında kullanıma sunacağı özellik sayesinde siber zorbalığa geçit vermeyecek. Peki, Twitter'ın yeni özelliği ne zaman çıkacak ve nasıl kullanılacak? Konuya dair detaylar haberimizde.

Twitter Güvenlik Modu Nedir, Nasıl Kullanılır?

Yeni özelliği aktif hale getirmek için ilk olarak Twitter profilinizin ayarlar sayfasını açmalısınız.

Ayarlar sayfasında yer alan "Gizlilik ve Güvenlik" kategorisini seçin.

Gizlilik ve Güvenlik kategorisinde bulunan "Güvenlik Modu" yazısına tıklayın.

Açılan sayfa üzerinden yeni özelliği aktif hale getirebilir ve isterseniz daha sonra aynı adımları uygulayarak devre dışı bırakabilirsiniz.

Popüler sosyal medya platformu Twitter, her geçen gün yeni özellikler üzerinde çalışarak kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni özellik, kullanıcıların isteğine bağlı olacak. Yani kullanıcılar istediği zaman etkin hale getirebilecek, istediği zaman devre dışı bırakabilecek.

Güvenlik Modu olarak isimlendirilen yeni özellik, hakaret ya da nefret dolu sözler gibi zararlı dil kullanan veya bunları sık sık tekrar eden hesapları tespit edebilecek. Tespit edilen hesaplar 7 gün boyunca otomatik olarak engellenecek. Engellenen hesaplar hesabınızı geçici süreliğine takip edemez, tweetlerinizi göremez ve Direkt Mesaj gönderemez.

Sosyal medya hizmeti, yeni özelliği şu anda yalnızca iOS, Android ve web sürümünü ingilizce dil seçeneği ile kullanan bazı kullanıcılara sundu. Güvenlik Modu, kullanıcılar tarafından yapılan geri bildirimler ile iyileştirilmeye devam edilecek ve test sorunsuz bir şekilde tamamlandığı takdirde tüm kullanıcıların kullanımına sunulacak. Özelliğin tam olarak ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

Sistemin otomatik olarak engellediği hesaplara istediğiniz zaman ulaşabileceksiniz. Bunun için ayarlar sayfası üzerinden "Gizlilik ve Güvenlik" kategorisini açmanız gerekiyor. Daha sonra "Güvenlik Modu" yazısına tıklamalısınız. Açılan sayfada "Otomatik engellenen hesaplar" yazısını göreceksiniz. Bu yazıya tıklayarak söz konusu hesapları görüntüleyebilirsiniz.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformunun Güvenlik Modu olarak isimlendirilen yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Özelliğe dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.