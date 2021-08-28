Twitter Biletli Sohbet Odası Kullanıma Sunuldu

Twitter, Biletli Sohbet Odası özelliğini bazı iOS kullanıcıları için kullanıma sundu. Peki, popüler sosyal medya platformunda Biletli Sohbet Odası açabilmek için hangi kriterlere sahip olmak gerekiyor? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz aylarda internet kullanıcıları arasında en fazla konuşulan Clubhouse, diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak insanların sosyalleşmesine odaklandı. Platform, ses tabanlı olması sayesinde diğer sosyal medya platformlarından sıyrılmayı başarmıştı.

Clubhouse'un büyük bir başarı elde etmesinin ardından bazı şirketler Clubhouse benzeri uygulamalar çıkarmaya hazırlanırken bazıları ise söz konusu özelliği kendi uygulamalarına entegre etmişti. Sesli sohbet özelliğini kendi platformuna entegre eden platformlar arasında Twitter da yer alıyor.

Popüler sosyal medya hizmeti Twitter, geçtiğimiz aylarda "Spaces" isimli bir özelliği kullanıma sunmuştu. İlk olarak iOS kullanıcılarına sunulan özellik daha sonra Android ve web kullanıcıları için de kullanıma açılmıştı.

Twitter Biletli Sohbet Odası Nedir, Nasıl Kullanılır?

Milyonlaca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformu, Biletli Sohbet Odası özelliğini bazı iOS kullanıcıları için kullanıma sunduğunu duyurdu. Şu anda test aşamasında olan özellik, kullanıcıların Twitter'da para kazanmasını mümkün hale getirecek. Kullanıcıların 1 ile 999 dolar arasında ücret seçebileceği belirtildi. Ayrıca kullanıcılar odaların kapasitesini de belirleyebilecek.

Özelliğin kullanılabilmesi için hesabın en az 1000 takipçiye sahip olunması, son 30 gün içerisinde en az üç adet sesli sohbet odası açılmış olması ve kullanıcının en az 18 yaşında olması gerekiyor. Söz konusu özelliğe ve gerekli kriterlere sahip olan kullanıcılar, ayarlar sayfası üzerinden "Biletli Sohbet Odası" seçeneğine erişebilecek.

Geçtiğimiz aylarda kullanıma sunulan Twitter Sohbet Odası özelliği şu anda iOS, web ve Android kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor fakat web sürümünde şu anda sohbet başlatılamıyor. Sesli sohbet odalarında en fazla 13 kişi konuşabilir. Dinleyici tarafında herhangi bir sınır bulunmuyor. Sohbet Odaları ana sayfanın üst kısmından yer alıyor. Sesli sohbet odasını açmak için en az 600 takipçiye sahip olmanız gerektiğini belirtelim.

Dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya platformunun bazı kullanıcılara sunduğu Biletli Sohbet Odası özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.