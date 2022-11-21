Twitter'da Güvenlik Problemleri Ortaya Çıkmaya Başladı!

Twitter'ın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan kapanma ihtimallerinin üzerine şimdi ise güvenlik endişeleri boy gösteriyor. Bazı kullanıcılar SMS üzerinden iki faktörlü kimlik doğrulama kodları oluşturmaya çalıştıklarında sorun yaşadıklarını bildiriyorlar. Uygulamadan gerekli doğrulama kodu gelmiyor ya da saatlerce gecikiyor.

Keza hatalı gelen iki faktörlü SMS kodlar, kullanıcıların hesaplarının kilitlenebileceği ve kontrollerini de kaybedebilecekleri anlamına geliyor. Bunun yanı sıra kullanıcılar, Twitter'ın erişim özelliğini kullanarak güvenlik ayarlarında değişiklik yapamadıklarını ve verilerini indiremediklerini de bildiriyorlar.

Twitter Kullanıcıları İki Faktörlü Kodlara Erişemiyor

Firmalar normalde bu tarz güvenlik endişesi yaratacak problemleri hızlı bir şekilde eylem alarak çözebiliyor olsalar da Twitter özelinde bu durum geçerli değil gibi görünüyor. Öyle ki şirket sayısız çalışanı işten çıkardı ve şu anda pek çok çalışan da istifa etmeyi planlıyor.

İki faktörlü doğrulamanın da doğru çalışmaması, bir şekilde hesaplarına erişen kullanıcıların yeniden girebilmeleri için iki faktörlü doğrulamayı kaldırmalarına neden oluyor. Güvenlik açısından en önemli aşamalardan biri olan iki faktörlü doğrulamaların kaldırılması da hesaplarda güvenlik zaafiyeti oluşmasına sebebiyet veriyor.

Twitter'ın bu tip sorunları ne zaman çözeceği belirsiz ancak kullanıcıların güvenlik endişesi bir süre daha sürecek gibi görünüyor.