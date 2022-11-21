Twitter'da Güvenlik Problemleri Ortaya Çıkmaya Başladı!
Twitter'da yaşanan çalışan sorunları güvenlik tarafını etkilemiş gibi görünüyor. Kullanıcılar Twitter'da güvenlik endişeleri yaşıyor. İşte detaylar!
Twitter'ın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan kapanma ihtimallerinin üzerine şimdi ise güvenlik endişeleri boy gösteriyor. Bazı kullanıcılar SMS üzerinden iki faktörlü kimlik doğrulama kodları oluşturmaya çalıştıklarında sorun yaşadıklarını bildiriyorlar. Uygulamadan gerekli doğrulama kodu gelmiyor ya da saatlerce gecikiyor.
Keza hatalı gelen iki faktörlü SMS kodlar, kullanıcıların hesaplarının kilitlenebileceği ve kontrollerini de kaybedebilecekleri anlamına geliyor. Bunun yanı sıra kullanıcılar, Twitter'ın erişim özelliğini kullanarak güvenlik ayarlarında değişiklik yapamadıklarını ve verilerini indiremediklerini de bildiriyorlar.
Twitter Kullanıcıları İki Faktörlü Kodlara Erişemiyor
Firmalar normalde bu tarz güvenlik endişesi yaratacak problemleri hızlı bir şekilde eylem alarak çözebiliyor olsalar da Twitter özelinde bu durum geçerli değil gibi görünüyor. Öyle ki şirket sayısız çalışanı işten çıkardı ve şu anda pek çok çalışan da istifa etmeyi planlıyor.
İki faktörlü doğrulamanın da doğru çalışmaması, bir şekilde hesaplarına erişen kullanıcıların yeniden girebilmeleri için iki faktörlü doğrulamayı kaldırmalarına neden oluyor. Güvenlik açısından en önemli aşamalardan biri olan iki faktörlü doğrulamaların kaldırılması da hesaplarda güvenlik zaafiyeti oluşmasına sebebiyet veriyor.
Twitter'ın bu tip sorunları ne zaman çözeceği belirsiz ancak kullanıcıların güvenlik endişesi bir süre daha sürecek gibi görünüyor.
Twitter Kapanacak Mı? İşte Tüm Detaylar!
Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından Twitter cephesinde işler arapsaçına dönmeye devam ediyor. Şirketi satın almasıyla öncelikle üst düzey çalışanları işten çıkarken, ardından tüm çalışanların yarısının işine son veren Musk şimdi daha büyük bir sorunla karşı karşıya.
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