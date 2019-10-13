Twitter Hacklendi, Huawei Krizi Çözülüyor! - Teknoloji Haberleri #65

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

Rusya'da yaşayan bir kullanıcı Apple'ı şok eden bir dava açtı. Rus adam iPhone'una indirdiği uygulamanın kendisini eşcinsele dönüştürdüğünü söyledi ve Apple'a 15.500 dolar manevi tazminat davası açtı.

iPhone 6s modellerinde onarım programı başlatıldı. NATO, Letonya’da Rusya sınırları yakınlarında yapılan tatbikatlarda görevli askerlerini ilginç bir teste tabii tuttu. Askerlerin bazıları, NATO’nun Tinder üzerinden kurduğu tuzağa düştü.

Telefonda ne kadar vakit geçiriyorsunuz? 1 yıl boyunca tablet ve akıllı telefondan uzak durusanız 100.000 dolar kazanabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Joker filmi rekor üstüne rekor kırdı. Joker filmi ilk haftada 234 milyon dolar hasılat yaptı.

Samsung Galaxy S11 ailesinin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Airpods 3 modelleri tanıtılmadan kılıfları satışa çıktı. Pubg'de hile yapan kullanıcılar 10 yıl banlanacak. Afrika kendi telefon fabrikasını kurdu.

Dünyanın en küçük akıllı telefonu Palm, TCL tarafından ülkemizde satışa çıkartıldı. Twitter'daki iki aşamalı doğrulama sebebiyle girilen telefon numaraları sızdırıldı. iPhone 11 ailesinin ülkemizdeki satış fiyatları açıklandı.

Huawei, Donald Trump'ın gönlünü almaya başladı. Trump yönetimi geçen hafta birkaç Amerikan şirketin Huawei'nin başvurduğu lisansları onaylamasına onay verdi.

Hemen aşağıda bulunan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler yaşandığını tüm detaylarıyla öğrenebilirsiniz.