Twitter'a Hikayeler Özelliği Geliyor: İlk Görüntüler Paylaşıldı

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Twitter, hikayeler özelliğinin ne zaman geleceğini açıkladı. Twitter hikayeler özelliği ne zaman gelecek? Twitter tarafından yapılan açıklama ve özellik hakkında detaylar haberimizde.

Twitter Hikayeler Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Kullanıcılar, metin, Tweetler, fotoğraflar veya videolar ile Fleet oluşturabilecek ve Fleet’lerini çeşitli arka plan ve metin seçenekleriyle özelleştirebilecek. Fleets’de bir Tweeti paylaşmak için Tweetin altındaki "Paylaş" simgesine ve ardından "Fleet’de Paylaş" a basmak yeterli. Sonra, bazı metin veya emojilerle bunun hakkında ne düşündüğünü kullanıcı ekleyebilir. Yakın zamanda, çıkartmalar ve canlı yayın özelliği Fleets’de mevcut olacak.

Twitter’da takipçiler, Fleets’leri ana sayfa zaman akışlarının en üstünde görebilecek. Tam profili görebilen herkes orada kişinin Fleets’lerinizi de görebilecek. Kullanıcı, herkesten Direkt Mesaj alma seçeneğini etkinleştirdiyse Fleets’lerine herkes yanıt verebilecek. Kullanıcı, bir Fleet’e cevap vermek istiyorsa da, yazara Direkt Mesaj veya emoji göndermek için üzerine dokunmak ve sohbete Direkt Mesajlarda devam edilebilecek.

Fleets, kullanıcılatın geri bildirimlerine göre yeni özelliklerle zaman içerisinde güncellenecek. Önümüzdeki günlerde, dünya genelindeki herkesin iOS ve Android için Twitter'da Fleets’leri olacak.

Sizler Twitter'ın hikayeler özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? İlk paylaşılan görüntüleri nasıl bulduuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi hem bizlerle hem de diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

İlk olarak Snapchat'te olan hikayeler özelliği Instagram, WhatsApp ve Facebook'un ardından Twitter'a da gelmiş oluyor. Böylece hikayeler özelliği olmayan sosyal medya uygulaması kalmamış oluyor desek yeridir. Bakalım Twitter hikayeler özelliği kullanıcılar tarafından ne kadar sevilecek? Hep birlikte özellik kullanıma açıldığında deneyip göreceğiz.

Twitter indir butonuna basarak Twitter uygulamasını kolayca cihazınıza indirebilirsiniz.