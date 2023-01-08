Twitter'da İşten Çıkarmaların Ardı Arkası Kesilmiyor!

Twitter'da her ay işten çıkarmalar artık standart hâline gelmeye başladı. Şirket işgücünün bir kısmını daha işten çıkardı. Cuma gecesi Twitter'ın Dublin ve Singapur ofislerinde "en az bir düzine" çalışanı işten çıkardığı bildirildi. Bloomberg'e göre işten çıkarılanlar arasında şirketin eski gelir politikası kıdemli müdürü Analuisa Dominguez de bulunuyor.

Haberde Twitter'ın ayrıca platformun küresel itiraz süreci ve devlet medya programına dâhil olan bir avuç çalışanın yanı sıra şirketin yanlış bilgilendirme politikasını yönetmekten sorumlu çalışanları da işten çıkardığı belirtiliyor.

Twitter'ın Çalışan Sayısı Giderek Azalıyor

Twitter'ın güven ve güvenlik müdürü Ella Irwin, şirketin yakın zamanda daha fazla personeli işten çıkardığını doğruladı. Irwin, Bloomberg'e verdiği demeçte, "Ekipleri (iki yerine) tek bir lider altında birleştirmek daha mantıklı." diyen Irwin, Twitter'ın şirketin harcama düzeyini daha mantıklı seviyelere çekmek için yeterli "hacim" görmediği alanlardaki rolleri ortadan kaldırdığını da sözlerine ekledi.

21 Kasım'da Twitter, çalışanlarına "son derece sert" ültimatomunu verdikten kısa bir süre sonra, Elon Musk'ın tüm çalışanların katıldığı bir toplantıda şirketin daha fazla çalışanı işten çıkarmayacağını söylemişti. Twitter'ın daha sonra yaptığı işten çıkarmalarının boyutu Musk'ın şirketi devralmasından kısa bir süre sonra yapılanlarla aynı olmasa da şirket milyarderin sözüne rağmen çalışanları işten çıkarmaya devam ediyor.

Şirket geçen ay da altyapı bölümünün bir kısmını işten çıkarmıştı. The Information'ın yakın zamanda yaptığı bir tahmine göre şirketin çalışan sayısı şu anda 2.000 civarında.