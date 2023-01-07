Twitter Çalışanları Şikayetçi: Tuvalet Kağıdı Bulamıyoruz

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması, yanında birçok sorunu da beraberinde getirdi. Art arda gelen işten çıkarmaların ardından büyük bir küçülmeye giden şirkette iş gücü sıkıntıları yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Business Insider'da yayımlanan bir habere göre Twitter'ın New York ofisindeki çalışanlar, tuvalet kağıdı bulamamaktan şikayetçi.

Yakın zamanda yaşanan işten çıkarma olayında birçok temizlik işçisinin sözleşmesinin fesh edilmesi, iddialara göre ofis tuvaletlerinin bakımsız kalmasına sebep oldu.

Tasarruf Yapmak İçin Çalışanların Haklarından Ödün Veriliyor

İddialara göre ofisin sorunları yalnızca tuvalet kağıdı yetersizliği ile sınırlı değil. Ayrıca ofisteki tuvaletten yayılan kötü kokular, tüm ofisi çalışılmaz bir hale getiriyor.

Twitter'ın tasarruf yapmak adına ücretsiz ofis yiyecek ve içeceklerini azalttığı ve sağlık yardımlarını kestiği de gelen diğer bilgiler arasında.

Elon Musk'ın şirket içi tasarruf yapmak adına aldığı radikal kararların toplu bir çalışan isyanına sebep olabileceği düşünülüyor.