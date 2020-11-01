Twitter, NY Post Sansürü İçin Geri Adım Attı

Twitter'ın politikasında meydana gelen değişikliğin bir sonucu olarak New York Post sansürünün (NY Post sansürü) kaldırılmasına ve tweetin eski haline getirilmesine karar verildi. Sansüre karşı olduğunu belirten Twitter'ın sosyal medyada gelen yoğun tepkiler sonrasında bu tür bir eylemde bulunulması bekleniyordu.

Twitter ve NY Post Sansürü İlişkisi Nedir?

New York Post, sosyal medya platformlarında Hunter Biden'a ait olduğunu ileri sürdüğü bir haberi yayımlamıştı. NY Post'un paylaştığı haberin içerisinde Biden'ın aylar önce bilgisayarının tamir edilmesi için Deleware'deki bir bilgisayar tamircisine teslim ettiği ve bilgisayar tamircisinin bilgisayarı kimse tarafından teslim alınmadığından ötürü açması, bilgisayarın içerisindekilere göz atması bilgileri yer alıyordu.

New York Post'un iddialarına göre bilgisayarın içinde küçük yaştaki çocuklara ait uygunsuz görüntüler vardı. Bilgisayar tamircisi, durumu ilgili güvenlik birimlerine bildirmişti. Biden dosyası daha sonrasında FBI tarafından alınmış ve yapılan araştırmalar sonrasında MacBook'ta açık olan e-posta hesabına ulaşılmıştı. E-posta hesabında Biden'ın Ukraynalı iş insanları ile arasında geçen mesajlaşmalar bulunmuştu. Gelen ve gönderilen e-postalara göre Biden bir Ukraynalı şirketten her ay 50 bin doların üzerinde para alıyordu.

Twitter, sosyal medyada yankılanan bu durumun önüne geçmek için özel bilgilere ilişkin politikasını ileri sürerek ilgili paylaşımları sosyal medya platformunda engelledi. Twitter'ın yaptırımı tahmin edilebileceği üzere sosyal medya platformlarında ve Amerika Birleşik Devletleri'nin oldukça önemli kısmında büyük bir kargaşanın başlamasına sebebiyet verdi.

Twitter, ekim ayının sonunda ise sosyal medya platformunun politikalarında değişikliğe gitti ve NY Post sansürü için önemli bir hamlede bulundu. Twitter'ın yaptırımına benzer bir yaptırım da Facebook cephesinden gelmişti ancak Facebook'un yaptırımı Twitter'ın yaptırımı gibi ağır bir yaptırım değildi. Facebook, erişiminin sınırlandırılmasını seçerken paylaşımları Twitter'ın yaptığı gibi tamamen kaldırmadı. Facebook'un yaptırımı her ne kadar tartışmaya açık olsa da Twitter'a göre çok daha hafif bir yaptırım olduğu söylenebilir.

Twitter bazı kesimler tarafından hala eleştirilirken bazı kesimler tarafından da sosyal medya platformunun politikası ile ilgili yaptığı değişiklikler neticesinde tebrik edildi.