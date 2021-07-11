Twitter Mavi Tik Başvurusu Yapanları Yakından İlgilendiren Bir Karar Aldı
Twitter mavi tik başvurusu yaparken bütün kriterleri karşıladığını ileri sürmesine rağmen başvurusu reddedilenlere artık daha fazla bilgi sağlamaya başlıyor.
Twitter mavi tik başvurusu yapıp hesabının onaylanmasını bekleyen sosyal medya kullanıcıları, şirketin aldığı yeni kararla birlikte başvurusunun değerlendirme aşaması hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaya başlıyor. Onaylanmış hesap başvurusu reddedilen kullanıcılar artık hesaplarının neden reddedildiği hakkında ayrıntılı bilgi alabilir.
Sosyal medya platformu, kullanıcılara daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunmanın yanı sıra başvurularının onaylanması için nelerin gerektiğini de açıkladı.
Twitter Mavi Tik Başvurusu Hakkında Daha Fazla Bilgi Sağlayacak
Twitter, bu yıl içerisinde kullanıcıların bir hesabın onaylanmış olduğunu gösteren mavi tik simgesini alması hesap doğrulama başvurularını açtı ancak sosyal medya platformuna yapılan başvurular beklenen de fazla olduğu için platform kısa bir süreliğine başvuruları devre dışı bıraktı.
Sosyal medya platformu, Twitter Verified hesabından paylaştığı tweet zinciri ile 9 Temmuz itibarıyla onaylanmış hesap başvurularını yeniden açtığını duyurdu ve aynı tweet zincirinde alınan yeni bir kararı açıkladı. Paylaşılan tweetlere göre platform artık başvuruların neden reddedildiği hakkında daha fazla ayrıntı sunmaya başlıyor.
Twitter Güvenilir Arkadaşlar Özelliğiyle Tweet Sınırlaması Geliyor
Twitter Güvenilir Arkadaşlar özelliği nedir? Twitter, tweetlerinizi 'güvenilir arkadaşlar' ile sınırlamanıza izin vermeyi düşünüyor.
Kullanıcıların reddedilmelerine ilişkin daha fazla bilgi sunmaya başlayacağını duyuran Twitter ayrıca hesabın doğrulanması için gerekli olan kriterlerin de altını çizdi.
Twitter'ın paylaştığı tweette şu ifadeler kullanıldı:
"Bir başvurunun neden onaylanmadığı konusunda daha açık olabileceğimize ilişkin geri bildirimlerinizi aldık. Karara dair e-postalar artık başvuran kişilerin hangi kriterlerimizi karşılamadığı hakkında daha fazla bilgi sağlayacak."
Sosyal medya platformu söz konusu tweetinden sonra kullanıcılardan karşılaması gereken şartları şu şekilde sıraladı:
- Hesabını doğrulamak için bir web sitesi kullanıyorsanız bu web sitesi, doğrulanmış bir kuruluşun web sitesi olmalıdır. Web sitesinde ayrıca adınıza ve Twitter hesabınıza yer verilmelidir.
- Herhangi bir şirket / marka / kuruluş ya da etkili bir kişi olarak başvuranların takipçi sayısı, aynı bölgede yer alan aktif hesapların takipçi sayısı sıralamasına göre ilk %0,05'te yer almalıdır.
- Gazetecilerin Twitter hesabı, çalıştığı kuruluşa bağlantı içermelidir. Bağlantı verilen kuruluşun da doğrulanmış bir kuruluş olması gerekiyor.
- Gazeteciler, hesabına kuruluşun resmi sitesinde kendilerinin isminin geçtiği içeriklere bağlantı vermelidir. Bağımsız ya da serbest çalışan gazeteciler, başvurudan önceki 6 ay içinde doğrulanmış 3 içeriğe bağlantı sağlamalıdır.
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