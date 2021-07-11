Twitter Mavi Tik Başvurusu Yapanları Yakından İlgilendiren Bir Karar Aldı

Twitter mavi tik başvurusu yapıp hesabının onaylanmasını bekleyen sosyal medya kullanıcıları, şirketin aldığı yeni kararla birlikte başvurusunun değerlendirme aşaması hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaya başlıyor. Onaylanmış hesap başvurusu reddedilen kullanıcılar artık hesaplarının neden reddedildiği hakkında ayrıntılı bilgi alabilir.

Sosyal medya platformu, kullanıcılara daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunmanın yanı sıra başvurularının onaylanması için nelerin gerektiğini de açıkladı.

Twitter Mavi Tik Başvurusu Hakkında Daha Fazla Bilgi Sağlayacak

Twitter, bu yıl içerisinde kullanıcıların bir hesabın onaylanmış olduğunu gösteren mavi tik simgesini alması hesap doğrulama başvurularını açtı ancak sosyal medya platformuna yapılan başvurular beklenen de fazla olduğu için platform kısa bir süreliğine başvuruları devre dışı bıraktı.

Sosyal medya platformu, Twitter Verified hesabından paylaştığı tweet zinciri ile 9 Temmuz itibarıyla onaylanmış hesap başvurularını yeniden açtığını duyurdu ve aynı tweet zincirinde alınan yeni bir kararı açıkladı. Paylaşılan tweetlere göre platform artık başvuruların neden reddedildiği hakkında daha fazla ayrıntı sunmaya başlıyor.

Kullanıcıların reddedilmelerine ilişkin daha fazla bilgi sunmaya başlayacağını duyuran Twitter ayrıca hesabın doğrulanması için gerekli olan kriterlerin de altını çizdi.

Twitter'ın paylaştığı tweette şu ifadeler kullanıldı:

"Bir başvurunun neden onaylanmadığı konusunda daha açık olabileceğimize ilişkin geri bildirimlerinizi aldık. Karara dair e-postalar artık başvuran kişilerin hangi kriterlerimizi karşılamadığı hakkında daha fazla bilgi sağlayacak."

Sosyal medya platformu söz konusu tweetinden sonra kullanıcılardan karşılaması gereken şartları şu şekilde sıraladı: