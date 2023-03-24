Twitter'da Mavi Tik Gizlenebilecek

Twitter Blue, yeniden çıkış yaptığı dönemden beri geçen 3 aylık süre içerisinde 11 milyon aboneye ulaşarak belirli bir derecede başarıya ulaştı. Sosyal medya playformu, geçtiğimiz günlerde tüm dünyada aktif hale gelen ücretli abonelik hizmetine yeni özellikler eklenmeye devam ediyor.

Twitter Blue kullanıcılar, yakın zamanda gelecek olan düzenlemeyle birlikte istedikleri takdirde profillerinin hemen yanında yer alan mavi tik sembolünü kaldırabilecek.

Mavi Tik Olmayacaksa, Para Ödemenin Anlamı Ne?

#Twitter keeps working on the ability to control everything related to account verification and identity by adding the option to show or hide your blue checkmark on your profile 👀 pic.twitter.com/6uTjBON21N — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 21, 2023

Birçok konuda doğrulanan sızıntıları paylaşan teknoloji duyumcusu Alessandro Paluzzi, bugün paylaştığı gönderilerde Twitter Blue abonelerinin istedikleri takdirde mavi tik özelliğini kapatabileceklerine dair bir özelliğin geliştirildiğini aktardı.

Hemen aklınızda oluşan soruyu tahmin edebiliyoruz: "Eğer mavi tik gözüksün istemiyorsam para ödemenin anlamı ne?". Aslında bu sorunun birçok cevabı bulunuyor. Twitter Blue aboneleri, özellikle tweet altındaki sohbetlerde öne çıkıyor ve daha az reklam görmek gibi birçok yan özelliğe sahip oluyor. Ayrıca Twitter Blue abonelerine daha geliştirilmiş bir haber sistemi de sunuluyor. İçerik üreticileri için önemli olan noktalardan biri de tabii ki gelir paylaşımı.

Tüm bu etmenler göz önüne alındığında, kullanıcıların bazı gerekçelerle mavi tik sembolünü profillerinde göstermek istemeyebileceğini düşünen Twitter, kullanıcılara bir seçenek sunmak istiyor.

Ayrıca Twitter Blue hakkında günün ilginç gelişmelerinden biri de halihazırda onaylanmış profili bulunan ünlü kişilerin mavi tiklerini kaybetmeden önce Twitter Blue abonesi olması için son tarih olaran 1 Nisan'ın belirlenmesi oldu. Buna göre ünlü kişiler, eğer Twitter Blue'ya para ödemezlerse tüm dünyada şaka günü olarak bilinen 1 Nisan tarihinde mavi tiklerini kaybedecek. Günün önemi düşünüldüğünde, Twitter'ın yine ilginç bir gönderme veya eylem peşinde olduğunu söylemek mümkün.