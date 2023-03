Twitter'da Mavi Tik Gizlenebilecek

Twitter Blue, yeniden çıkış yaptığı dönemden beri geçen 3 aylık süre içerisinde 11 milyon aboneye ulaşarak belirli bir derecede başarıya ulaştı. Sosyal medya playformu, geçtiğimiz günlerde tüm dünyada aktif hale gelen ücretli abonelik hizmetine yeni özellikler eklenmeye devam ediyor.

Twitter Blue kullanıcılar, yakın zamanda gelecek olan düzenlemeyle birlikte istedikleri takdirde profillerinin hemen yanında yer alan mavi tik sembolünü kaldırabilecek.

#Twitter keeps working on the ability to control everything related to account verification and identity by adding the option to show or hide your blue checkmark on your profile 👀 pic.twitter.com/6uTjBON21N