Twitter Mizah İçeriklerine Ulaşmayı Kolaylaştıran Bir Özellik Getiriyor!

İnternette karşılaşılan mizah içeriklerinin büyük bir kısmına Twitter gibi sosyal medya platformları üzerinden ulaşıldığı hususunda muhtemelen kimsenin şüphesi yoktur. Şirket bu gerçeğin farkında olarak sosyal medya uygulamasını kullanan kişilerin bu tür gönderilere ulaşmasını kolaylaştıracak bir özelliği uygulamaya eklemek için kollarını sıvadı. Sosyal medya platformunun kullanıcılarının artık kendilerini güldürmeye yetecek komiklikte gönderiler için özel bir arayış içerisinde olmasına gerek kalmayacak.

Mizah İçerikleri Twitter’da Daha Ulaşılabilir Hale Geliyor

Sosyal medya platformları artık eğlencenin merkezi işlevi görüyor. Twitter dahil olmak üzere birçok sosyal medya uygulamasının kullanılma amacı, eğlenceli içerik tüketimini içeriyor. Büyük bir kullanıcı topluluğu tarafından kullanılmakta olan uygulamanın geliştiricileri, kullanıcıların sosyal medya platformu içerisinde ne kadar çok eğlenceli içerik beğenme ve paylaşma eğiliminde olduğunu incelemiş ve bunun sonucunda kullanıcıların eğlenceli içeriklere normal içeriklerden daha çok ilgi gösterme eğiliminde olduğu kanaatine varmıştır.

Sosyal medya uygulamasında yer alan bu tür içeriklere ulaşmak, kullanıcıların açısından çok daha basit bir hal alıyor. İnsanların komik tweetlere ulaşmak için bu tür paylaşımlarda bulunan hesapları takibe almalarına çok yakın bir zamandan itibaren gerek kalmayacakmış gibi görünüyor. Kullanıcılarla buluşturulacak olan yeni özellik, kullanıcıların beğendiği tweetleri türüne göre ayrılmasına olanak veren özelliğin bir parçası olarak eklenecek.

Komik tweetler sıralanırken kullanıcının sosyal medya uygulamasındaki davranışları esas alınacak. Kullanıcı hangi tür komik içerikleri beğenme ve paylaşma eğiliminde bulunuyorsa sosyal medya platformunun algoritması da buna göre bir biçimlendirme yapacak ve mizah içerikleri için ayrılan bölümde kullanıcının zevkine uygun bir tweet gösterecek.

Paylaşılan bilgilere göre insanların platformda hangi tür gönderileri komik bulduğunu belirlemek için algoritmaların performasını arttıracak emojiler göz önünde bulundurulacak. Algoritma, kullanıcının seçtiği emojilere göre insan duygularını daha iyi bir şekilde anlamaya başlayacak ve komik gönderileri listelerken daha iyi bir seçim yapma olanağına sahip olacak.

Kullanıma sunulacağı tarih hakkında henüz paylaşılmış bir bilgi bulunmayan özelliğin Twitter’ın viral içeriklerin merkezi olmak için çaba sarf etmeye devam ettiğinin bir göstergesi olduğu düşünülüyor. Peki, siz bu özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.