Twitter'a Ortak Tweet Paylaşma Özelliği Geliyor

Twitter, güncelliği yakalamak üzerine kurulu algoritması sayesinde bir sosyal medya platformu olduğu kadar aynı zamanda bir haber alma aracı. Kullanıcıların da yöneliminin bu doğrultuda olduğunu fark eden şirket, çeşitli özelliklerle kullanıcıların haber kaynağı olma işlevini artırmayı planlıyor. Yeni gelecek olan CoTweets de buna hizmet eden servislerden biri olacak.

İki yazarın ortak tweet atabilmesini sağlayacak olan CoTweets özelliğinin açık beta testlerine başlandı. Twitter, CoTweets özelliği sayesinde platforma çok daha fazla etkileşim ve kullanım rahatlığı getirmeyi amaçlıyor.

Twitter basın sözcüsü CoTweets ile ilgili olarak, "İnsanların Twitter'da işbirliği yapması için yeni yollar keşfetmeye devam ediyoruz. Kullanıcıların ve markaların büyümek ve yeni kitlelere ulaşmak için diğer hesaplarla işbirliğini güçlendirmek amacıyla kullanabileceği CoTweets özelliğini sınırlı bir süre için test aşamasına soktuk." dedi.

CoTweets İçin İki Tarafın da Onayı Gerekiyor!

Yeni özelliğe erişimi olan kullanıcılar, tweet atmak istedikleri sırada açılan pencereden "CoTweets ile Birlikte Tweet" özelliğini seçerek kullanıcıyı takip eden veya açık hesap kullanan kişilere ortak tweet atma isteği gönderebilecek. Eğer diğer kullanıcı ortak tweet isteğini kabul ederse iki kullanıcının da ortak yazar olarak göründüğü tweet, kullanıcıların anasayfasında yerini alacak. CoTweets özelliği yalnızca 2 kişinin işbirliği ile kullanılabilecek.

Eğer ortak tweet sonrası paylaşılan gönderiyi kaldırmak isterseniz CoTweets özelliği iptal edebileceksiniz. Ortak tweet özelliğinin marka işbirliklerinde, haber kaynaklarında veya birbirlerinin takipçi sayılarını artırmak isteyen kullanıcılar tarafından kullanılabileceği düşünülüyor. Şimdilik sadece sınırlı bir kesimin kullanımına açılan CoTweets özelliğinin tüm kullanıcılar için ne zaman açık hale geleceği ise bilinmiyor.