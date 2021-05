Twitter Para Kazanma Özelliğini Test Ediyor!

Twitter para kazanma özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu. Tüm dünyada milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformuna gelecek yeni özellik ile birlikte para kazanılabilecek. Yeni özelliğe ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Dünya genelinde çok popüler bir sosyal medya platformu Twitter'ın diğer sosyal ağlara kıyasla en büyük dezavantajlarından bir tanesi, içerik oluşturucuları için para kazanabilme seçeneğini olmamasıydı. Sosyal ağ, bu sorunu ortadan kaldırmak için kollarını sıvadı.

Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong, geçtiğimiz haftalarda tersine mühendislik yöntemi ile popüler sosyal medya platformunun yeni özellik üzerinde çalıştığını gözler önüne sermişti. Wong, içerik oluşturucularının profillerine bahşiş kutusu ekleyebileceğini belirtmişti. Twitter, kısa süre önce analist Wong tarafından ortaya çıkarılan özelliği resmen duyurdu. Böylece Wong tarafından ortaya çıkarılan "Tip Jar" isimli özellik doğrulanmış oldu.

Şirket tarafından paylaşılan GIF, özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağı ve nasıl çalışacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. "Profili düzenle" butonunun sol kısmında para simgesi bulunacak. Para simgesine tıkladığımız takdirde bir pencere açılacak. Açılan pencerede çeşitli ödeme yöntemleri yer alıyor. Bu yöntemler arasında Bandcamp, PayPal, Cash App, Patreon, Venmo yer alıyor. Söz konusu özelliğe ilişkin GIF'e aşağıda yer alan tweet üzerinden erişebilirsiniz.

