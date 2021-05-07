Twitter Para Kazanma Özelliğini Test Ediyor!

Twitter para kazanma özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu. Tüm dünyada milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformuna gelecek yeni özellik ile birlikte para kazanılabilecek. Yeni özelliğe ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Twitter Para Kazanma Özelliği Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Dünya genelinde çok popüler bir sosyal medya platformu Twitter'ın diğer sosyal ağlara kıyasla en büyük dezavantajlarından bir tanesi, içerik oluşturucuları için para kazanabilme seçeneğini olmamasıydı. Sosyal ağ, bu sorunu ortadan kaldırmak için kollarını sıvadı.

Sosyal medya analisti Jane Manchun Wong, geçtiğimiz haftalarda tersine mühendislik yöntemi ile popüler sosyal medya platformunun yeni özellik üzerinde çalıştığını gözler önüne sermişti. Wong, içerik oluşturucularının profillerine bahşiş kutusu ekleyebileceğini belirtmişti. Twitter, kısa süre önce analist Wong tarafından ortaya çıkarılan özelliği resmen duyurdu. Böylece Wong tarafından ortaya çıkarılan "Tip Jar" isimli özellik doğrulanmış oldu.

Şirket tarafından paylaşılan GIF, özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağı ve nasıl çalışacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. "Profili düzenle" butonunun sol kısmında para simgesi bulunacak. Para simgesine tıkladığımız takdirde bir pencere açılacak. Açılan pencerede çeşitli ödeme yöntemleri yer alıyor. Bu yöntemler arasında Bandcamp, PayPal, Cash App, Patreon, Venmo yer alıyor. Söz konusu özelliğe ilişkin GIF'e aşağıda yer alan tweet üzerinden erişebilirsiniz.

show your love, leave a tip



now testing Tip Jar, a new way to give and receive money on Twitter 💸



more coming soon... pic.twitter.com/7vyCzlRIFc — Twitter (@Twitter) May 6, 2021

Kullanıcıların sosyal medya platformu üzerinden para kazanmasına olanak tanıyan "Tip Jar" yani "Bahşiş Kutusu" özelliği, platformu ingilizce dil seçeneği ile kullanan bazı kullanıcıların kullanımına sunuldu. Özelliğe erişebilen kullanıcılar, profillerine "Bahşiş Kutusu" ekleyebilir. Yeni özelliğin tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu özelliğin çok yakında geleceği ifade edildi.

Oluşturduğu içeriler sayesinde önemli miktarda para kazanan içerik oluşturucuları doğal olarak üretime daha fazla odaklanıyor ve sosyal medya platformunun sahip olduğu içerik bakımından daha güncel ve etkileşim oranı yüksek bir platform olmasını sağlıyor.

Peki, siz yeni Twitter para kazanma özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Kullanıcıların paylaştığı içeriklerden para kazanmasına olanak sağlayacak bu yeni özelliğe dair tüm görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.