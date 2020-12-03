Twitter Politikaları Değişiyor: Yeni Kurallar Geliyor

Twitter politikaları değişiyor. Sosyal medya kullanıcıları tarafından genellikle dünyadaki gelişmelerden hızlıca haberdar olmak, son gelişmeleri takip etmek için kullanılan sosyal medya platformu Twitter, ırkçılık gibi ayrımcılıkların sonunu getirmek için kurallarını genişletiyor. Platformda artık etnik kökenin, ırkın hedef alındığı tweetlere geçit verilmeyecek.

Değişen Twitter Politikaları, Yeni Kurallar Getiriyor

Twitter, nefret söylemine karşı eklediği kuralları bir kez daha genişletiyor. Platform, resmi blogunda yayımlanan güncelleme yazısına şu şekilde bir not ekledi: “Bu yazı ilk olarak 9 Temmuz 2019’da yayımlandı ve en son 2 Aralık 2020’de nefret dolu davranışlara karşı kurallarımızda yapılan ek değişiklikleri yansıtacak bir şekilde güncellendi.”

Twitter, söz konusu politikalarını ilk kez yayımlarken “Kurallarımız insanları güvende tutmak için var ve bu kurallar, içinde düzenli olarak faaliyet gösterdiğimiz dünyanın gerçekleri çerçevesinde sürekli olarak genişletiliyor. Birincil odak noktamız, burada yaşananların gerçek dünyada yarattığı riskleri ele almaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Şirket, geçen yıl getirdiği kuralları bu sefer insanları ırk, etnik köken ve benzeri şekilde hedef alan tweetler için bir kez daha ele aldı. Son eklenen kurallara göre sosyal medya platformunda artık kullanıcıları ırk, etnik köken ve benzeri şekilde sınıflandıran ve onlara karşı nefret söyleminde bulunan tweetler kaldırılacak. Şirket, kullanıcılar tarafından bildirilen bu tweetleri önce inceleme altına alacak, tweetlerde bu kurallara karşı gelindiği tespit edildiği takdirde tweetler sosyal medya platformundan kaldırılacak.

Bu tür tweetlerin şimdiye kadar nasıl yasaklanmadığını soruyorsanız muhtemelen yalnız değilsiniz. Facebook gibi diğer sosyal medya platformları yıllardır bu tür nefret söyleminde bulunan paylaşımları geçit vermeyen kurallara sahip ancak Twitter bu konuda harekete geçmek için çok geç davrandı.

Sosyal medya platformu, ırkçılık ile ilgili gelen eleştiriler hakkında bunun isteksizlikten kaynaklı olmadığını, işleri doğru yapma arzusundan kaynaklandığını ifade etti. Şirket, bu değişiklikleri uygulamaya karar vermeden önce dış gruplarla ortak olarak çalıştığını ve insanlardan geri bildirimler aldığını belirtti.

Siz sosyal medya platformunun yeni kuralları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu kuralları getirmek, platformu daha iyi bir yer haline getirmek için yeterli olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.