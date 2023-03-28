Twitter'ın Sana Özel Bölümü Twitter Blue Abonelerine Özel Oluyor!

Elon Musk, 15 Nisan'dan itibaren Twitter hesaplarının tweetlerinin Sana Özel öneriler akışında görünme şansına sahip olmak için Twitter Blue'ya abone olmaları gerekeceğini söyledi. Ayrıca Twitter'ın premium katmanına üye olmanın Twitter anketlerinde oy kullanmak için de gerekli olacağını söyledi.

Twitter'ı Ekim 2022'de 44 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla satın alan Musk, bu hamlenin "gelişmiş yapay zekâ bot hesaplarının Sana Özel akışını ele geçirmesine karşı tek gerçekçi yol" olduğunu söyledi. Takip akışına alternatif olarak sunulan Sana Özel kısmı, genellikle takip etmediğiniz hesaplardan gelen ve beğeneceğinizi düşündüğü tweetleri sunmak için bir algoritma kullanıyor.

Blue'ya daha fazla kişinin abone olması, elbette Musk'ın platform için belirttiği hedeflerden biri olan Twitter'ın gelirinin artırmasına da yardımcı olacak.

Twitter Kullanıcıları Yeni Karara Tepkili

Tahmin edebileceğiniz gibi, Twitter'ın 230 milyondan fazla günlük aktif kullanıcıdan oluşan topluluğunun çoğu Musk'ın tweet'ine yanıt vermekte gecikmedi ve çoğu karardan memnun değildi. Musk'ın bu yeni duyurusu, Twitter'ın 1 Nisan'dan itibaren henüz Twitter Blue'ya kaydolmamış tüm hesaplardan "eski" mavi tikleri kaldırmaya başlayacağını açıklamasından sadece birkaç gün sonra geldi.

Twitter'ın premium aboneliği Twitter Blue, web üzerinden aylık 150 TL'ye (ya da yıllık 130 TL) satın alınabiliyor. Peki siz bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.