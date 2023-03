Elon Musk Twitter'ın Mevcut Değerini Açıklandı: 44 Milyar Doların Yarısı Bile Etmiyor!

Kullanıcıların "tweet" adı verilen kısa gönderiler göndermesine ve etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan sosyal medya platformu Twitter 2006 yılında kurulmasıyla birlikte haberleri, görüşleri ve diğer içerikleri gerçek zamanlı olarak paylaşmak için popüler bir araç hâline geldi. Elon Musk tarafından geçtiğimiz yıl satın alındığında 44 milyar dolar değerinde olan şirketin değeri Musk'ın açıklamasına göre büyük ölçüde düştü. Öyle ki mevcut değer, satın aldığı değerin yarısı bile etmiyor.

The Information ve The New York Times tarafından görülen bir e-postaya göre Elon Musk Twitter'a yaklaşık 20 milyar dolar değer biçti. Not, Cuma günü Twitter çalışanlarına yeni bir hisse senedi tazminat programını duyurmak için gönderildi. Notta Musk, Twitter'ın istikrarsız bir mali konumda olduğu uyarısında bulundu ve şirketin bir noktada nakit parasının tükenmesine sadece dört ay kaldığını söyledi.

Elon Musk, Değerin 250 Milyar Dolara Yükselebileceğini İddia Ediyor

Musk ayrıca 250 milyar dolarlık bir değerlemeye giden "açık ama zor bir yol" gördüğünü, bunun da mevcut hisse senedi bağışlarını gelecekte on kat daha değerli hâle getireceğini belirtti. Bu politika Twitter çalışanlarının her altı ayda bir hisse senedi satmasına olanak tanıyacak ve Musk'ın iddiasına göre çalışanlara "likit hisse senedi" verirken onları halka açık bir şirkette hisse senediyle gelen "fiyat kaosundan" koruyacak.

Şirketin günlük gelirinin 2023'ün başında bir yıl öncesine göre %40 azaldığı ve 500'den fazla üst düzey reklam ortağının platformdaki harcamalarını durdurduğu bildirildi. Musk'ın devralmasından bu yana Twitter için çabaladığı gelir modelleri yaşanan mali gerilemeyi telafi etmeye yakın değil gibi görünüyor.