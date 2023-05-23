Twitter'da Yeni Hata: Silinen Tweet'ler Geri Geliyor!

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'dan gelen son haberlere göre bir Twitter hatası, bazı kullanıcılar için silinen tweetlerin yeniden ortaya çıkması sorununa neden oluyor.

Bazı kullanıcılar Twitter'da silinen tweet'lerinin bir hata nedeniyle yeniden ortaya çıktığını bildiriyor. Bu noktada, hatanın kullanıcıları ne kadar rahatsız ettiği bilinmiyor ancak silinen tweetlerinizin izniniz olmadan yeniden ortaya çıkıp çıkmadığını kontrol etmeniz önemli olabilir.

The Verge'den James Vincent'a göre Twitter, birkaç hafta önce sildiği tweetlerinin çoğunu geri yükledi. Bu tweetlerin bazıları 2020 yılına kadar uzanıyor.

Yıllar Önce Silinmiş Tweet'ler Görünmeye Başladı

Vincent bu aksilikten muzdarip olan tek kişi değil, zira binlerce kullanıcı aynı sorunun Twitter'daki bir hatadan kaynaklandığını bildiriyor.

Daha önce de belirtildiği gibi sorunun ne kadar yaygın olduğunu bilmiyoruz ancak çok sayıda kullanıcıyı etkilediği görülüyor.

Peki aynı sorunu siz de yaşıyor musunuz? Deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.