Twitter Takipçi Çıkarma Özelliğine Kavuştu

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya hizmeti Twitter, takipçi çıkarma özelliğine sahip oldu. Popüler sosyal medya platformunun yeni özelliği yalnızca bir platformda çalışıyor. Söz konusu özelliğe dair merak edilen detaylar haberimizde.

Twitter Takipçi Çıkarma İşlemi Nasıl Yapılır?

İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısını açın ve Twitter.com internet sitesini ziyaret edin.

Hesabınıza giriş yapın.

Ekranın sol kısmında yer alan "Profil" yazısına tıklayın.

Profil sayfası üzerinden "Takipçi" bölümünü açın.

Açılan sayfada sizi takip eden kullanıcıların bir listesini göreceksiniz. Her kullanıcının karşısında yatay üç nokta simgesi bulunuyor. Takipten çıkarmak istediğiniz kullanıcının hemen yanında yer alan yatay üç nokta simgesine tıklayın.

Küçük bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bu takipçiyi kaldır" seçeneğini seçin. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde söz konusu kullanıcı takipçi listenizden kaldırılacaktır.

Dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformu Twitter'a yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Platforma gelen yeni özellik, kullanıcıların takipçi listesini düzenlemesine olanak tanıyor.

Twitter'da normalde sizi takip etmesini istemediğiniz kişileri takipçi listesinden çıkarmak için tek seçeneğiniz kişiyi engellemekti. Bu durum, kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkiliyordu çünkü direkt olarak takipçi listesinden kişi çıkarılamıyordu.

Popüler sosyal medya hizmeti, takipçi çıkarma özelliğini kullanıcıların kullanımına sundu. Yeni özelliğin yalnızca web sürümünde çalıştığını belirtelim. Bu sebepten ötürü şu anda takipçi listesini düzenlemek için web tarayıcısını kullanmanız gerekiyor.

Takipçi listesinden çıkardığınız kullanıcıların konu ile ilgili herhangi bir bildirim almayacağı belirtildi. Bu kişiler engellenmediği için size özel mesaj gönderebilir ve tekrar takip edebilir.

Twitter isimli popüler sosyal medya platformunun yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Takipçi listesinden kullanıcı çıkarmanıza olanak tanıyan özellik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Twitter Eski Tweetleri Gizleme Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Başarılı sosyal medya hizmetinin geçtiğimiz aylarda eski tweetleri gizleme özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Eski tweetleri gizleme özelliği sayesinde kullanıcıların eski tweetleri otomatik olarak gizlenecek. Örneğin gönderileri 30 gün, 60 gün, 90 gün ve 1 yıl gibi seçenekler yer alacak. Bu özellik için herhangi bir test tarihi bulunmuyor fakat konsept üzerinde çalışılıyor. Dolayısıyla bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.