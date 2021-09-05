Twitter Eski Tweetleri Gizleme Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Twitter, eski tweetleri gizleme dahil olmak üzere birçok özellik üzerinde çalışıyor. Yeni özellikler sayesinde kullanıcı gizliliği üst seviyeye çıkarılacak.

Eski Tweetleri Gizleme Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Popüler sosyal medya hizmeti Twitter, kullanıcı gizliliğine yönelik geliştirdiği yeni özelleri test etmeye hazırlanıyor. Yeni özellikler arasında takipçi listesini düzenleme, eski tweetleri gizleme, beğenileri kimlerin görebileceğine karar verme ve bazı kullanıcıları tartışmalardan çıkarma yer alıyor.

Eski tweetleri gizleme özelliği sayesinde kullanıcıların eski tweetleri otomatik olarak gizlenecek. Örneğin gönderileri 30 gün, 60 gün, 90 gün ve 1 yıl gibi seçenekler yer alacak. Bu özellik için herhangi bir test tarihi bulunmuyor fakat konsept üzerinde çalışılıyor. Dolayısıyla bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.

Kullanıcılar yeni gelecek bir başka özellik sayesinde takipçi listesini düzenleyebilecek. Yani kullanıcılar istediği kullanıcıyı takipçi listesinden çıkartabilecek. Şu anda kişileri takipçi listesinden çıkarmak için engellemek gerekiyor.

Gizlilği en üst seviyeye taşıyacak diğer özellik, kullanıcıların beğenileri gizleyebilmesine olanak sağlayacak. Kullanıcılar beğenileri kimlerin görebileceğini belirleyebilecek. Sunulacak seçenekler arasında takipçiler, herkes ve belirli gruplar olacak. Bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz açıklanmadı.

Sosyal medya hizmeti, söz konusu özelliklere ek olarak bir özellik üzerinde daha çalışıyor. Yeni özellik ile birlikte tweet sahibi kullanıcılar, tartışmalardan bazı kullanıcıları çıkarabilecek. Şu anda tweet atarken tweete kimlerin yanıt verebileceğini ayarlama seçeneği mevcut.

Twitter Güvenlik Modu Duyuruldu

Twitter, geçtiğimiz günlerde Güvenlik Modu isimli yeni özelliği duyurmuştu. Güvenlik Modu olarak isimlendirilen yeni özellik, hakaret ya da nefret dolu sözler gibi zararlı dil kullanan veya bunları sık sık tekrar eden hesapları tespit edebilecek. Tespit edilen hesaplar 7 gün boyunca otomatik olarak engellenecek. Engellenen hesaplar hesabınızı geçici süreliğine takip edemez, tweetlerinizi göremez ve Direkt Mesaj gönderemez.

Sosyal medya hizmeti, yeni özelliği şu anda yalnızca iOS, Android ve web sürümünü ingilizce dil seçeneği ile kullanan bazı kullanıcılara sundu. Güvenlik Modu, kullanıcılar tarafından yapılan geri bildirimler ile iyileştirilmeye devam edilecek ve test sorunsuz bir şekilde tamamlandığı takdirde tüm kullanıcıların kullanımına sunulacak. Özelliğin tam olarak ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı ise henüz bilinmiyor.