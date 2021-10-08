Yapılan bir anket ile birlikte gençler tarafından en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları belli oldu. Ayrıca gençlerin en sevdiği sosyal medya platformları da gün yüzüne çıktı. Araştırmaya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

En Çok Kullanılan Sosyal Medya Uygulamaları Neler?

Instagram (%81)

Snapchat (%77)

TikTok (%73)

Facebook (%27)

Amerika Birleşik Devletleri'nde "Taking Stock With Teens" isimli bir anket yapıldı. Piper Sandler tarafından yapılan ankete 10 bin ABD'li genç katıldı. Ankete göre en fazla kullanılan sosyal medya hizmeti yüzde 81 oran ile Instagram oldu.

Facebook, 2012 yılında görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti Instagram'ı 1 milyar dolara satın almıştı. ABD'de yapılan anketin sonuçlarına baktığımızda Facebook şirketinin Instagram'ı satın alarak doğru bir adım attığını görüyoruz.

Gençlerin en fazla kullandığı ikinci sosyal medya platformu ise yüzde 77 oran ile Snapchat oldu. Özellikle gençler tarafından oldukça popüler olan TikTok ise yüzde 73 oran ile üçüncü sırada yer aldı. TikTok'un Snapchat'ten daha az tercih edilmesi dikkat çekti.

Yapılan ankete göre gençlerin sadece yüzde 27'si Facebook isimli sosyal medya hizmetini kullanıyor. Anket, Facebook'un gençler arasında pek tercih edilmediğini gözler önüne serdi. Statista'nın 2020 üçüncü çeyrek verilerine göre 56 yaş üstü kişilerin yüzde 71'i Facebook kullandığını belirtmişti.

Gençlerin En Sevdiği Sosyal Medya Uygulamaları

Anket ile birlikte gençlerin en sevdiği sosyal medya platformları da belli oldu. Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram, gençler arasında en fazla kullanılan uygulama olabilir fakat gençlerin en sevdiği uygulma değil. Gençler tarafından en sevilen sosyal medya hizmeti yüzde 35 oran ile Snapchat oldu.

Piper Sandler tarafından yapılan ankete katılan gençlerin yalnızca yüzde 22'si Instagram'ı sevdiğini ifade etti. Instagram ile Snapchat'in oranları arasında büyük bir fark bulunuyor. Gençler arasında en sevilen ikinci sosyal medya hizmetinin TikTok olduğu ortaya çıktı. Gençlerin yüzde 30'u kısa sürede popüler olmayı başaran TikTok'u sevdiğini belirtti.

Gençler tarafından en çok kullanılan ve en sevilen sosyal medya platformları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapılan anketin sonuçları ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.