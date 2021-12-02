Twitter Türkiye Gündemi En Çok Hangi Konulardan Oluşuyor?

Twitter Türkiye gündemi büyük bir çoğunlukla hangi konuları kapsıyor? Twitter, Türkiye'de başlatmış olduğu "Konular" (Topics) hizmetini geliştirme çalışmalarını sürdürürken en popüler konuların da bir listesini oluşturdu.

Twitter'da aynı anda birden fazla konu hakkında binlerce tweet paylaşılıp binlerce sohbet başlayabiliyor.

Bir konu seçtiğiniz zaman Twitter'da bu konu ile ilgili paylaşımda bulunan pek çok hesaba denk gelebilirsiniz. Twitter'ın "Konunlar" özelliği sayesinde bu hesapların hiçbirini takip etmenize de gerek yok. Instagram'ın "Keşfet" bölümünde olduğu gibi bu bölümde de ilgilendiğiniz konularla ilgili tweetleri görüntüleyebilirsiniz.

Spordan müziğe, müzikten oyuncuya kadar Türkiye için hazırlanan çok çeşitli bir konu yelpazesi bulunuyor. Twitter da Türkiye'de oldukça popüler olan konulardan birkaç tanesini içeren bir liste paylaşarak Türkiye'nin genellikle hangi kategorilerde paylaşım yaptığını gün yüzüne çıkardı.

Twitter Türkiye Gündemi Hangi Konuları İçeriyor?

Türk kullanıcıların Twitter'da en çok ilgilendiği konuları aşağıdan öğrenebilirsiniz.

1. Türkçe Müzik

Bu kategori altında yapılan paylaşımlar genellikle Türkçe müzik ile ilgilenen kullanıcıların önüne çıkıyor. Twitter'da Aleyna Tilki, Fazıl Say ve çok daha fazlasını takip etmeye yardımcı olabilecek çeşitli konular bulunuyor.

Bu konuları takip eden kullanıcılar, örneğin Aleyna Tilki ile ilgili konuları takibe alan kullanıcılar, Tilki'nin çıkardığı yeni şarkıdan yaptığı son röportaja kadar her şeyden anında haberdar olabiliyor.

2. Türk Ünlüler

Cem Yılmaz'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a, Ezgi Mola'dan Çağatay Ulusoy'a kadar Türkiye'nin ünlü simalarını takip etmek, "Twitter Konular" sayesinde inanılmaz kolaylaşıyor. Türkiye'deki ünlüleri içeren konuları takibe alarak en son gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

3. Ulusal Sporlar

Filenin Sultanları'nın sergilemiş olduğu başarıları kaçırmak olmaz, değil mi? Twitter, bu ve bunun gibi başarılardan anında haberdar olmanızı kolaylaştırıyor. Örneğin tenisi sevenler, Yankı Erel'i takip edebilir.

4. Futbol

Türkiye'deki futbol taraftarları, gelişmelerden haberdar olmak için büyük ölçüde Twitter'ı kullanıyor. Fatih Terim'i, Fernando Muslera'yı, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi ve çok daha fazlasını Twitter'da takip edebilirsiniz.

5. Televizyon Dizileri

Türk dizileri sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da oldukça konuşuluyor. Kırmızı Oda'dan Masumlar Apartmanı'na kadar pek çok dizi ile ilgili yapılan paylaşımlara "Twitter Konular" özelliğnii kullanarak kolayca ulaşabilirsiniz.