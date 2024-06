Karda Yürü İzini Belli Etme: X’in (Twitter) Yeni Gizlilik Özelliği Ortaya Çıktı

Dijital dönüşümün lokomotifi konumundaki internetin en büyük hediyelerinden birisi de sosyal medya. Bu alanda Facebook, Instagram, X (Twitter) ve TikTok gibi platformlar öne çıkarken, maalesef bazı durumlarda ise gizlilik ve güvenlik gibi konularda endişeler yaşanabiliyor.

Kullanıcıların büyük bir kısmı sosyal medyada yaptıkları hareketlerin başkaları tarafından görülmesini istemiyor. Geçtiğimiz dönemlerde X olarak yeniden markalaşan Twitter da çok yakında gizliliklerine önem veren kullanıcılara ilaç gibi gelecek bir özelliği kullanıma sunacak.

X, halihazırda Premium aboneleri için bir seçenek olan beğeni gizleme özelliğinden bundan böyle tüm kullanıcıların yararlanabileceğini duyurdu. Bu hafta içinde kullanılama sunulacağı söylenen yeni özellikle birlikte artık beğenilerimi kimler görecek derdi ortadan kalkmış olacak.

This week we’re making Likes private for everyone to better protect your privacy.



– You will still be able to see posts you have liked (but others cannot).



– Like count and other metrics for your own posts will still show up under notifications.



– You will no longer see who…