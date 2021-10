Twitter, Yanıtlarda Reklam Gösterecek

Twitter yanıtlarda reklam göstermek istiyor. İhtimal olarak düşük olsa da dürüst olmak gerekirse bu, Twitter'ın şimdiye kadarki en kötü reklam fikri olabilir.

Twitter, 2021 boyunca platformunda bazı şüpheli tasarım ayarlamalarını test ediyor, ancak en sonuncusu şimdiye kadarki en kötüsü olabilir. Çarşamba günü, şirketin Gelir Ürün Lideri Bruce Falck, Twitter'ın, tweet'lere yeni bir reklam biçimi yerleştirmeyi test edeceğini duyurdu.

Bu küresel testin bir parçası olan şanslı Android ve iOS kullanıcıları, artık belirli bir tweetin altındaki birinci, üçüncü veya sekizinci yanıtta reklam görecek.

Falck, "Bunu reklamverenlerimiz için denemekten heyecan duyuyoruz ve Tweet yazarlarını ve yaratıcılarını ödüllendirmek için ek fırsatlara nasıl kapı açabileceğini keşfetmek için sabırsızlanıyoruz. İçerik oluşturucular ve reklamverenler için değer yaratan ve teşvikleri hizalayan bir reklam teklifi oluşturmak için büyük bir fırsat görüyoruz." dedi.

Twitter'ın daha fazla bölgeye reklam yerleştirme nedenini görmek zor değil. Reklam geliri söz konusu olduğunda, Twitter her zaman sosyal medya alanındaki diğer büyük platformlara yetişmeye çalışıyor.

Örneğin son çeyrekte, platform 1,05 milyar dolarlık etkileyici bir reklam geliri bildirdi. 1 milyar dolar küçümsenecek bir şey değilken, Facebook aynı çeyrekte 10,4 milyar dolarlık reklam geliri elde ederken, Amazon 8 milyar dolara yakın kazandı. Başka bir deyişle Twitter, reklamlar söz konusu oldukça dik bir rekabetle karşı karşıya.

Starting today, we’re trying something different and testing a new ad format in Tweet conversations. If you’re a part of this test (which is global; on iOS & Android only), you’ll see ads after the first, third or eighth reply under a Tweet. 🗣️ pic.twitter.com/kvIGeYt2vp