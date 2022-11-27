Twitter Yöneticisi Kovulmamak İçin Mahkeme Kararı Çıkarttı

Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra birçok çalışanı işten çıkarma kararı almıştı. Çalışanların %50'siyle yollarını ayıran ünlü milyarder, kalanları da zorlu çalışma şartlarını kabul etmek zorunda bıraktı. Tüm bu kısıtlamalar karşılığında bazı çalışanlar, soluğu mahkemede aldı.

The Irish Times'ta yayınlanan bir habere göre Twitter'ın İrlanda merkezli kamu politikasından sorumlu başkan yardımcısı Sinead McSweeney, kovulmasını engellemek adına Dublin Yüksek Mahkemesi'nden geçici tedbir kararı aldı.

Twitter'dan Kovulmamak İçin Mahkeme Kararı Çıkarttı

Elon Musk tarafından 16 Kasım'da tüm Twitter çalışanlarına gönderilen e-postada "aşırı çalışma koşullarını" kabul edip etmeyecekleri soruldu. Yaklaşık olarak bir günlük cevap süresi tanınan çalışanlara, "evet" ya da "hayır" seçenekleri sunuldu. Öte yandan çalışma koşullarını kabul etmeyen veya e-postaya cevap vermeyen çalışanların gönüllü olarak istifa etmiş kabul edileceği belirtildi.

Aynı tarihte e-postayı alan Sinead McSweeney, cevabını göndermedi. 18 Kasım'da ise McSweeney'e işten çıkarıldığına dair bir mesaj geldi. Elon Musk'ın işten çıkarma paketinin sözleşmeden doğan haklarını karşılamadığını iddia eden Sinead McSweeney, konuyu mahkemeye taşıdı. Dublin Mahkemesi ise geçici bir koruma kararı çıkarttı.

Öte yandan Twitter avukatları McSweeney'in işte kalmayı kabul ettiğini ve şirket hesaplarına ulaşabildiğini bildiriyor. Mahkeme, önümüzdeki hafta McSweeney'in başvurusunu değerlendirecek.