1 Milyar Dolarlık Dev Hamle: Teknoloji Devi Getir'i Radarına Aldı!

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Uber, Türkiye'deki operasyonlarını büyütme hedefiyle hızlı teslimat pazarının önemli oyuncularından Getir ile anlaşma masasına oturduğu bildirildi.

Paylaşılan bilgilere göre, ABD merkezli şirket Getir'in kilit varlıklarını bünyesine katmak için firmanın ana yatırımcısı Mubadala ile görüşmelere başladı. Anlaşmanın değerinin 1 milyar dolara kadar ulaşabileceği belirtiliyor. İşte detaylar!

Uber, Getir İle Türkiye'deki Varlığını Güçlendirecek

Dünya genelinde Uber Eats adıyla teslimat sektörünün önemli bir oyuncusu olarak gösterilen Uber, Mayıs 2025'te Trendyol Go'nun yüzde 85 hissesini 700 milyon dolara satın alarak bu alanda ülkemizde de faaliyet göstermeye başlamıştı.

Aktarılanlara göre teknoloji devi şimdi de Getir'i de bünyesine katarak Türkiye'de hem market hem de yemek teslimatı sektöründe aktif bir oyuncu olmayı hedefliyor. Uzmanlar Uber'in bu potansiyel satın almayı gerçekleştirmesi durumunda bir zamanlar yoğun rekabetin yaşandığı teslimat sektöründeki konumunu önemli ölçüde sağlamlaştıracağını söylüyor.

Bilmeyenler için Getir ise zirve döneminde yurt dışına açılarak 11.8 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşmış ve hızlı teslimat alanının en umut vaat eden sağlayıcılarından biri olarak kabul edilmişti. Şirket son olarak 2024'te BAE merkezli Mubadala'nın çatısı altına girmişti.

Anlaşma Henüz Netleşmedi

Gelinen noktada anlaşmanın mali detayları ve nihai yapısı hakkında iki tarafın da hala görüşme aşamasında olduğu bildiriliyor. Uber'in bu görüşmeleri doğrulamış olması, sürecin olumlu ilerlediği şeklinde yorumlansa da erken aşamadaki pazarlıkların bir satın alma işlemiyle sonuçlanacağının garantisi bulunmuyor. Öte yandan, başka potansiyel alıcıların da Getir'i radarına aldığı gelen duyumlar arasında.

Ayrıca, Getir'in ana yatırımcılarından Mubadala'nın şirketin finansal operasyonlarını ayrı bir işlem olarak satmayı değerlendirdiği bilgisi de kulislerde konuşuluyor. Görüşmelerin nasıl ilerlediğine dair şimdilik her iki taraftan da resmi bir açıklama gelmedi. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz Uber'in Türkiye'deki büyüme stratejisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.