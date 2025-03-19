Ubisoft'un Geleceği Son Kozuna Bağlı: Ya Başaracak, Ya Çökecek

Ubisoft uzun süredir sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Son yıllarda çıkardığı bazı oyunlar büyük hayal kırıklıkları yarattı ve şirketin hisse değerleri sert bir düşüş yaşadı. Avatar: Frontiers of Pandora ve Star Wars Outlaws gibi yapımların beklenen başarıyı yakalayamamasından ötürü şu soru baş gösterdi: Oyun geliştirme stratejisi yanlış mı? Neden dikiş tutturamıyor?

Şimdilerde ise en büyük umut son oyun, Assassin's Creed: Shadows. Feodal Japonya'da geçen grafik harikası bu oyun, yeni mekanikler, farklı özelliklere sahip iki karakter ve büyük bir dünya sunuyor. Peki bu oyunla da işler istendiği gibi gitmezse ne olacak?

Her Şey Assassin's Creed: Shadows'a Bağlı

Shadows, serinin en dikkat çeken temalarından biri olan feodal Japonya'da geçiyor. Oyuncular, tarihten ilham alınarak yaratılmış iki farklı karakterin hikayesine tanıklık ederken yepyeni mekaniklerle oyunun tadını çıkarak.

Karakterlerden biri Naoe; suikast ustası bir kadın ninja. Diğeri ise gerçekten var olmuş Afrikalı bir samuray, adı Yasuke. Ubisoft bu ikiliyi bir araya getirdi ve oyunculara farklı oynanış tarzını deneyimleme fırsatı açtı.

Oyun daha evvelden iki kez ertelenmişti. O zamanlar oyunla ilgili büyük sızıntılar yaşandı. Oyundaki dinamikler büyük çaplı bir değişikliğe maruz kalmamış olsa da serinin temel mekaniklerini daha akıcı ve keyifli hale getirdiğine dair söylentiler mevcut. Gizlilik unsurları ve parkurlar elden geçirildi, artık oyuncular çok daha rafine bir tarzda oyun deneyimi elde edebiliyor ama bazı oyuncular oyunu erkenden eline geçirdi ve kötü haberi verdi: Hikaye, derinlik açısından beklentileri karşılamıyor.

Tartışmalar Bile Ubisoft'un Lehine Olabilir

Tüm bu tartışmaların gölgesinde Shadows'un nasıl bir satış performansı göstereceğini bilmiyoruz fakat uzmanlar, böyle tartışmaların sosyal medyada yayılmasının bile Ubisoft'un yararına olacağını savunuyor. Tartışmalar büyük ve çok yönlü; oyunda bir Afrikalı samurayın yer alması bazı çevrelerde eleştirilere neden oldu. Ancak Ubisoft, tarihsel doğruluk tartışmalarına rağmen bu kararı bilinçli olarak verdiğini ve oyunun çeşitlilik ilkesine uygun şekilde tasarlandığını savunuyor.

Ubisoft'un ana pazarlarından birisi Kuzey Amerika. ABD seçimleri de çeşitlilikten ötürü eleştiri oklarını havalandırdı. Trump yeniden seçilince ırkçılığa yönelik davranışlar hat safhaya çıktı. Amerika'daki oyuncuların bu konuya nasıl tepki vereceği bilinmiyor.