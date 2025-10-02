Ubisoft Bölünüyor! Assasin's Creed ve Diğer Serilere Ne Olacak?

Assassin's Creed, Far Cry ve Rainbow Six gibi popüler oyun serilerinden tanıdığımız Ubisoft, bir süredir yaşadığı mali zorluklar ve yönetim krizleri sonucu bölünme karar aldı.

Şirket, yaşadığı bu zorlu süreçten çıkmak için Çin'in en büyük oyun stüdyolarından Tencent ile el sıkıştı ve ortak bir yatırımla Vantage Studios adını verdikleri yeni stüdyoyu resmen duyurdu. Bu yeni oluşum, Ubisoft'un gelecekteki pek çok projesine yön verecek ve oyun dünyasında yeni bir sayfa açacak. Detaylar haberde.

Ubisoft Oyunları Artık Vantage Studios'un Ellerinde

Çinli teknoloji devi Tencent'in 1.16 milyar Euro'luk devasa yatırımıyla desteklenen bu yeni Vantage Studios, Ubisoft'un Mart ayında yaptığı açıklamanın ardından hayata geçirildi. Bu yeni oluşumun CEO koltuklarına ise Christophe Derennes ve Charlie Guillemot oturdu.

Vantage Studios'un çalışanları, Ubisoft'un Montréal, Quebec City, Sherbrooke, Saguenay, Barcelona ve Sofya gibi farklı ofislerinde görev yapacak. Yeni oluşumda Tencent'in danışmanlık rolü üstleneceği, ancak yine de son kararın CEO'larda olacağı belirtiliyor.

Ubisoft'un bugünkü duyurusuna göre, Vantage ve gelecekte kurulacak diğer stüdyolar geliştiricilere daha yüksek düzeyde özgürlük sunacak. Şirket, kurgulanan yeni yapı ile birlikte Assassin's Creed gibi oyunların geliştirilmesi ve hatalarının giderilmesi gibi süreçleri daha da kısaltmayı hedefliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CEO Guillemot, "Odak noktamız ekiplerin projelere daha iyi odaklanmasını sağlamak ve geliştiricilere daha fazla özgürlük ve sorumluluk sunmak. Bu sayede oyuncularımızla aramızdaki bağı daha da güçlendireceğiz," ifadelerini kullandı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Ubisoft ve Tencent'in yeni stüdyosu oyun dünyasını nasıl şekillendirecek? Yorumlarda buluşalım.