Ubisoft Bölünüyor! Assasin's Creed ve Diğer Serilere Ne Olacak?
Ünlü oyun geliştiricisi Ubisoft bölüme kararı aldı. Firma, Çinli Tencent şirketi ile bile kurduğu Vantage Studios isimli yeni stüdyosunu duyurdu.
⚡ Önemli Bilgiler
- Ubisoft, uzun bir süredir yaşadığı mali sorunlar ve kaynak yönetimi krizleri sonucu bölünme kararı aldı.
- Şirket, Assassin's Creed, Far Cry ve Rainbow Six gibi popüler serileri yönetecek yeni stüdyosu Vantage Studios'u duyurdu.
- Çinli Tencent'in devasa yatırımıyla kurulan yeni oluşum, Ubisoft'un oyun projelerinde daha hızlı ve esnek hareket etmesini sağlayacak.
Assassin's Creed, Far Cry ve Rainbow Six gibi popüler oyun serilerinden tanıdığımız Ubisoft, bir süredir yaşadığı mali zorluklar ve yönetim krizleri sonucu bölünme karar aldı.
Şirket, yaşadığı bu zorlu süreçten çıkmak için Çin'in en büyük oyun stüdyolarından Tencent ile el sıkıştı ve ortak bir yatırımla Vantage Studios adını verdikleri yeni stüdyoyu resmen duyurdu. Bu yeni oluşum, Ubisoft'un gelecekteki pek çok projesine yön verecek ve oyun dünyasında yeni bir sayfa açacak. Detaylar haberde.
Ubisoft Oyunları Artık Vantage Studios'un Ellerinde
Çinli teknoloji devi Tencent'in 1.16 milyar Euro'luk devasa yatırımıyla desteklenen bu yeni Vantage Studios, Ubisoft'un Mart ayında yaptığı açıklamanın ardından hayata geçirildi. Bu yeni oluşumun CEO koltuklarına ise Christophe Derennes ve Charlie Guillemot oturdu.
Vantage Studios'un çalışanları, Ubisoft'un Montréal, Quebec City, Sherbrooke, Saguenay, Barcelona ve Sofya gibi farklı ofislerinde görev yapacak. Yeni oluşumda Tencent'in danışmanlık rolü üstleneceği, ancak yine de son kararın CEO'larda olacağı belirtiliyor.
Ubisoft'un bugünkü duyurusuna göre, Vantage ve gelecekte kurulacak diğer stüdyolar geliştiricilere daha yüksek düzeyde özgürlük sunacak. Şirket, kurgulanan yeni yapı ile birlikte Assassin's Creed gibi oyunların geliştirilmesi ve hatalarının giderilmesi gibi süreçleri daha da kısaltmayı hedefliyor.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CEO Guillemot, "Odak noktamız ekiplerin projelere daha iyi odaklanmasını sağlamak ve geliştiricilere daha fazla özgürlük ve sorumluluk sunmak. Bu sayede oyuncularımızla aramızdaki bağı daha da güçlendireceğiz," ifadelerini kullandı.
