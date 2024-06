Oyunseverler Yaşadı: Ubisoft Forward 2024'te Duyurulan Tüm Oyunlar ve Paylaşılan Fragmanlar

Far Cry ve Assassin's Creed serilerinden tanıdığımız Ubisoft dün akşam saatlerinde düzenlediği Ubisoft Forward 2024 etkinliğiyle oyunseverlerin karşısına çıktı. Etkinlikte Star Wars Outlaws ve Assassin's Creed Shadows gibi yapımlar ön plana çıkarken, Prince of Persia: The Sands of Time'ın yeniden yapımı gibi sürprizler de vardı.

Ubisoft Forward 2024'te Neler Tanıtıldı?

Ubisoft Forward 2024'te en çok öne çıkan duyurulardan birisi de Star Wars Outlaws'ın oynanış fragmanının yayınlanması oldu. Bununla yanında merakla beklenen Assassin's Creed Shadows için gelen fragman sayesinde oynanışı derinlemesine inceleyebildik. Peki Ubisoft Forward 2024'te etkinliğinde duyurulan diğer oyunlar hangileri? İşte etkinliğin özeti.

Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws, 30 Ağustos'ta Xbox Series X|S, PS5 ve PC üzerinden Ubisoft Connect aracılığıyla piyasaya sürülecek ve 27 Ağustos'tan itibaren Ubisoft+ Premium aboneliği, Gold Edition veya Ultimate Edition ön siparişi ile üç gün önce oynanabilecek.

Assassin's Creed Shadows

Ubisoft tarafından geliştirilen Assassin's Creed Shadows, 15 Kasım'da Ubisoft+, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna, App Store aracılığıyla Apple Silicon çipli Mac'ler ve Ubisoft Store ile Epic Games Store üzerinden Windows PC için çıkışını gerçekleştirecek. Geliştirici ayrıca oyunun ilerleyen bir tarihte iPad için de geleceğini açıkladı.

Anno 117: Pax Romana

Anno 117: Pax Romana; Ubisoft+, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna ve Ubisoft Store ile Epic Games Store üzerinden Windows PC için 2025'te çıkışını gerçekleştirecek.

Prince of Persia: The Lost Crown DLC

Avatar: Frontiers of Pandora - The Sky Breaker

Avatar: Frontiers of Pandora'ya gelecek The Sky Breaker isimli DLC'nin fragmanı yayınlandı. Sezonluk içeriğin bir parçası olarak gelecek yeni ekleme 16 Temmuz'da çıkacak.

XDefiant Sezon 1 Tanıtım Fragmanı

Ubisoft, etkinlik sırasında XDefiant hayranlarını fazlasıyla sevindirecek bir gelişmeyi paylaşdı. Oyunun birinci sezonu 2 Temmuz'da başlayacak ve artık elimizde bir fragman da var.

Skull and Bones Güncelleme Duyurusu