Ubisoft Forward Etkinliği Geldi Çattı: Nasıl İzlenir? Neler Beklemeliyiz?

Fransız yayıncı Ubisoft, birkaç yıldır Ubisoft Forward adıyla oyunlarıyla ilgili periyodik canlı yayınlar düzenliyor.

Birden fazla tanıtım, bir dizi röportaj ve fragman içeren Ubisoft Forward adında düzenlenen bu önemli sunumun bu yılki etkinliği de geldi çattı.

Ubisoft Forward Ne Zaman Başlıyor?

Bir sonraki Ubisoft Forward, 12 Haziran 2023 Cumartesi günü TSİ 20:00'da gerçekleşecek.

Ubisoft Forward Nasıl İzlenir?

Ubisoft Forward'ı Ubisoft'un YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

Ne Beklemeliyiz?

Ubisoft Forward'ın fragmanı, fuarda görmeyi bekleyebileceğimiz üç büyük oyun hakkında bize net bir fikir vereiyor.

İlk olarak Assassin's Creed Mirage'ın fragmanını gördük ancak doğru düzgün bir oynanışa hâlâ sahip değiliz.

Ardından, Avatar: Frontiers of Pandora ve The Crew Motorfest oyunlarını görmeyi bekliyoruz. Bu oyunlardan oynanış görmemiz de mümkün.

Henüz bilmediğimiz en az bir sürpriz oyun duyurusu olacağı da söylentiler arasında.

Peki sizin Ubisoft etkinliğinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.