185 Kişiyi İşten Çıkaran Ubisoft'un Son Umudu Assassin's Creed Shadows

Pek çoğumuzun Assassin's Creed serisi ile tanıdığı Ubisoft, finansal olarak oldukça zor bir dönemden geçiyor. Yüksek geliştirme ve pazarlama bütçesine sahip oyunlarının satış performansından memnun olmayan ve hisseleri dibe vuran şirket, çözümü maliyetleri düşürmekte buldu. Leamington stüdyosunun kapısına kilit vuran Ubisoft, 185 çalışanını da işten çıkardı.

Ubisoft, Leamington Stüdyosunu Kapatıp 185 Çalışan ile Yolları Ayırdı

Ubisoft, son dönemde yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle yeni bir tasarruf hamlesine gitti. Şirket, İngiltere'de bulunan Ubisoft Leamington stüdyosunu tamamen kapatırken, Almanya'nın Düsseldorf, İsveç'in Stockholm ve İngiltere'nin Newcastle şehirlerindeki ofislerinde de işten çıkarmalar gerçekleştirdi. Toplamda ise 185 çalışanın işine son verildi.

Ubisoft Leamington, 2017 yılında Activision'dan satın alınmıştı ve daha önce FreeStyleGames adıyla biliniyordu. Stüdyo, Guitar Hero Live ve DJ Hero serileri gibi başarılı projelere imza atmıştı. Ubisoft bünyesine katıldıktan sonra ise Tom Clancy's The Division, Star Wars Outlaws, Skull and Bones ve Far Cry 5 gibi oyunların geliştirilmesine destek verdi.

Ancak şirketin maliyetleri düşürme stratejisi kapsamında bu stüdyo tamamen kapatıldı.Ubisoft, son dönemde bir dizi başarısız proje nedeniyle zor günler geçiriyor. Özellikle Star Wars Outlaws ve Prince of Persia: The Lost Crown gibi oyunlar, satış beklentilerinin altında kaldı. Bu durum, şirketin gelirlerini önemli ölçüde etkiledi.

Ayrıca, XDefiant gibi projelerin de yakın zamanda kapatılacağı açıklandı. Böylelikle Ubisoft, Eylül 2024'te 20.279 olan çalışan sayısını birkaç ay içerisinde 18.666'ya düşürdü. Ubisoft, bu zorlu süreci atlatmak için çeşitli stratejik adımlar atıyor.

Şirket, Tencent gibi devlerle ortaklık kurma veya varlıklarını satma seçeneklerini değerlendiriyor. Ayrıca yakın zamanda piyasaya sürülecek olan Assassin's Creed Shadows'un başarısı, şirketin geleceği için büyük önem taşıyor. Ancak ilk eleştirileri burada da büyük bir ticari başarı sağlanamayacağını gösteriyor.

Ubisoft'un bu tasarruf adımlarının şirketi uzun vadede istikrara kavuşturup kavuşturmayacağı ise merak konusu. Eğer ana karakter seçimi nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan Assassin's Creed Shadows da beklentilerin altında kalırsa şirketin satılması ya da popüler oyun markalarının elden çıkarılması gündemde olabilir.