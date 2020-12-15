Ubisoft, Ücretsiz PC Oyunu Dağıtıyor: Hemen İndirin!

Mutlu Tatiller programı kapsamında Ubisoft, ücretsiz PC oyunu dağıtmaya başladı. Yirmi dört saatlik sürenizin olduğu bu fırsatı kaçırmayın. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi Ubisoft dün biz oyuncuları sevindiren bir açıklama yaparak, bu hafta içerisinde hem ücretsiz oyun hem de ücretsiz oyun içeriği dağıtacağını duyurmuştu. 14 - 18 Aralık 2020 tarihlerini kapsayacak olan bu programın için hediyesi ise Assassin’s Creed Valhalla için Seafarer Settlement Paketi ve Efsanevi Bayek kıyafeti olmuştu.

Ubisoft'un Ücretsiz PC Oyunu Fırsatını Kaçırmayın

Fransız yayıncı tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, ücretsiz oyunlar sadece PC platformu için geçerli olacak iken ücretsiz oyun içerikler ise bütün platformları kapsayacak. Yani Assassin’s Creed Valhalla içeriği bütün platformlarda kullanılabilecek. Bugünün hediyesi ise kısa bir süre önce duyuruldu. Eğer PC oyuncusuysanız, yirmi dört saat boyunca ücretsiz kütüphanenize ekleyebileceğiniz Starlink: Battle for Atlas Digital Edition oyununu kaçırmayın. Bir defa eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sızın olacak.

Starlink: Battle for Atlas Digital Edition

Rol Yapma Oyunu mekaniği barındıran aksiyon-macera türündeki oyunda, kendilerini Atlas yıldız sistemini Grax ve Forgotten Legion saldırılarından kurtarmaya adamış olan bir grup yıldızlararası pilotun kontrolünde olacaksınız. Bu sürümün içeriğinde, Zenith, Neptune, Pulse, Lance olmak üzere dört uzay gemisi, Mason, Judge, Chase, Hunter, Levi ve Razor olmak üzere altı pilot ve alev ve şok tabancası ve mitralyöz dahil on iki farklı silah bulunuyor.

Oyun boyunca birbirinden farklı ekosistemi ve vahşi yaşamı olan yedi gezegene seyahat ederek, keşifte bulunacaksınız. Ayrıca pilotlar, uzay gemileri ve silah arasında farklı seçimler yaparak stilinize uygun bir birleşim gerçekleştirebileceksiniz. Rol Yapma Oyunu mekaniğine bağlı olarak yine uzay gemilerinizi ve silahlarınızı çeşitli modüller ile donatabiliyor, pilot yetenekleri açabiliyor ve başka topluluklar ile ittifaklar geliştirebileceksiniz.

Starlink: Battle for Atlas Digital Edition En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (sadece 64 bit)

İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3 GHz, AMD FX-6350 3.9 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7850

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 23 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 1920x1080, 30 FPS için Düşük Ayarlar

Starlink: Battle for Atlas Digital Edition Önerilen Sistem Gereksinimleri