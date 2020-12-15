Ubisoft, Ücretsiz PC Oyunu Dağıtıyor: Hemen İndirin!

Mutlu Tatiller programı kapsamında Ubisoft, ücretsiz PC oyunu dağıtmaya başladı. Yirmi dört saatlik sürenizin olduğu bu fırsatı kaçırmayın. Detaylar haberimizde.
Bildiğiniz gibi Ubisoft dün biz oyuncuları sevindiren bir açıklama yaparak, bu hafta içerisinde hem ücretsiz oyun hem de ücretsiz oyun içeriği dağıtacağını duyurmuştu. 14 - 18 Aralık 2020 tarihlerini kapsayacak olan bu programın için hediyesi ise Assassin’s Creed Valhalla için Seafarer Settlement Paketi ve Efsanevi Bayek kıyafeti olmuştu.
Ubisoft'un Ücretsiz PC Oyunu Fırsatını Kaçırmayın
Fransız yayıncı tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, ücretsiz oyunlar sadece PC platformu için geçerli olacak iken ücretsiz oyun içerikler ise bütün platformları kapsayacak. Yani Assassin’s Creed Valhalla içeriği bütün platformlarda kullanılabilecek. Bugünün hediyesi ise kısa bir süre önce duyuruldu. Eğer PC oyuncusuysanız, yirmi dört saat boyunca ücretsiz kütüphanenize ekleyebileceğiniz Starlink: Battle for Atlas Digital Edition oyununu kaçırmayın. Bir defa eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sızın olacak.
Starlink: Battle for Atlas Digital Edition
Rol Yapma Oyunu mekaniği barındıran aksiyon-macera türündeki oyunda, kendilerini Atlas yıldız sistemini Grax ve Forgotten Legion saldırılarından kurtarmaya adamış olan bir grup yıldızlararası pilotun kontrolünde olacaksınız. Bu sürümün içeriğinde, Zenith, Neptune, Pulse, Lance olmak üzere dört uzay gemisi, Mason, Judge, Chase, Hunter, Levi ve Razor olmak üzere altı pilot ve alev ve şok tabancası ve mitralyöz dahil on iki farklı silah bulunuyor.
Oyun boyunca birbirinden farklı ekosistemi ve vahşi yaşamı olan yedi gezegene seyahat ederek, keşifte bulunacaksınız. Ayrıca pilotlar, uzay gemileri ve silah arasında farklı seçimler yaparak stilinize uygun bir birleşim gerçekleştirebileceksiniz. Rol Yapma Oyunu mekaniğine bağlı olarak yine uzay gemilerinizi ve silahlarınızı çeşitli modüller ile donatabiliyor, pilot yetenekleri açabiliyor ve başka topluluklar ile ittifaklar geliştirebileceksiniz.
Starlink: Battle for Atlas Digital Edition En Düşük Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (sadece 64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3 GHz, AMD FX-6350 3.9 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7850
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 23 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: 1920x1080, 30 FPS için Düşük Ayarlar
Starlink: Battle for Atlas Digital Edition Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (sadece 64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5-4590 3.3 GHz, AMD FX-8350 4.0 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 290X
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 23 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: 1920x1080, 60 FPS için Yüksek Ayarlar
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