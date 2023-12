Oyun Dünyasında Siber Tehdit: Ubisoft'un Verileri Tehlikede!

Insomniac Games'e yapılan fidye yazılım saldırısının ardından, Wolverine oyununun içeren bir terabaytın üzerinde verinin sızdırılması, geliştiricilerin ise siber güvenlik çabalarını artırmalarına neden oldu.

İddialara göre, Insomniac Games'in ihlalinden sadece birkaç gün sonra, Ubisoft da kötü niyetli bir sızma yaşadı, ancak bu hikaye daha olumlu bir sonla noktalandı.

Söylendiğine göre Ubisoft'un siber güvenlik ekipleri, önemli miktarda veri çalınmadan önce 'Tehdit Aktörü' adlı saldırganı sistemlerinden temizledi.

Twitter'daki vx-underground tarafından iddia edildiğine göre, 20 Aralık'ta 'Tehdit Aktörü', Ubisoft'un sistemlerine sızdı ve yaklaşık kırk sekiz saat boyunca orada kaldı.

December 20th an unknown Threat Actor compromised Ubisoft. The individual had access for roughly 48 hours until administration realized something was off and access was revoked.



They aimed to exfiltrate roughly 900gb of data but lost access.