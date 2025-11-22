Ubisoft'tan Yapay Zeka Tabanlı Proje Geliyor

Bildiğiniz gibi Krafton, NVIDIA ile iş birliği kapsamında PUBG için yapay zeka yoldaş projesi ile oyun sektöründe önemli bir atılım gerçekleştirmişti. Şimdi de Ubisoft, benzer bir proje ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Teammates projesi ile aşina olunan yapay zeka karakter davranışlarının ötesine geçmeyi hedefliyor. Bu da, gerçek bir oyuncu ile oynamadığımız oyunları daha keyifli hale getirecek gibi görünüyor.

Ubisoft, Kendi Yapay Zeka Tabanlı Projesini Tanıttı

Verilen bilgilere bakılırsa projenin temelinde, bir birinci kişi bakış açısından oynanan oyunda beraberimizdeki iki yapay zeka karakter ile göreve çıkmamız var. İşleyişte sadece yoldaşlarımız, sadece önceden hazırlanmış eylemleri gerçekleştirmeyecek. Kendilerini sesli bir şekilde yönlendirebileceğiz. Bu da sanki bir arkadaşımıza direktif veriyormuşuz hissiyatı yaşatacak anlamını taşıyor.

Today we’re unveiling Teammates, an AI-driven research project exploring how new tech can deepen the player experience.



More than just talk, this brand-new experiment adds depth to gameplay by going beyond AI chatbots and turning NPCs into real teammates. Find out more:… pic.twitter.com/SyISwjJ5af — Ubisoft (@Ubisoft) November 21, 2025

Tanıtım sırasında Jaspar isimli yapay zeka asistanı da bir hayli dikkat çekiyor. Bu asistanın görevi, oyuncuya sesli destek vermek olacakmış. Bu destek, basit ayarlardan ipuçlarına ve oyun içi bilgilere kadar farklılık gösteriyor. Dolayısı ile menüler arasında kaybolmanın da önüne geçilmiş olacak. Diğer bir deyişle yapay zeka, hem iletişim ve hem de rehber olarak konumlandırılacak.

Proje henüz şirket içinde test ediliyor ve ne zaman reel olarak yayınlanacağına dair bir bilgi bulunmuyor, ama gelecekte daha fazla bilgi paylaşılacakmış. Yani Teammates, şu an için erken bir safhada varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Hikaye anlatımı ekibi, sadece mekanik bir komut sistemi ile karşı karşıya olmadığımızı belirtiyor. Vereceğimiz kararların hem karakterler arası ilişkilere ve hem de sahnelere ek olarak, karakterlerin davranışlarını, karşılıklı diyalogları ve karakterlerin verdikleri tepkileri de etkileyebilecekmiş. Görünüşe göre oyunlarda farklı bir dönem başlayacak ve sektörün önde gelen yayıncıları da buna hazırlık yapma aşamasındalar.