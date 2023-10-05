Ubisoft Yöneticileri Cinsel Taciz Suçundan Tutuklandı!

Dünyanın en büyük video oyun geliştiricilerinden olan Ubisoft'tan skandal bir haber geldi. 2020 yılından beri cinsel taciz ve şiddet haberleriyle anılan eski Ubisoft yöneticileri hakkında karar verildi.

Ubisoft ekibinde görev almış 5 eski yöneticiyle ilgili soruşturma devam ediyordu. O kişiler arasından 3'ünün tutuklandığı açıklandı. İşte haberimizin devamı...

Cinsel Taciz Suçlamaları Doğrulandı!

Ubisoft ekibindeki cinsel taciz haberleri ilk olarak 2020 yılında meydana gelmişti. Yapılan soruşturmalar sonucunda çalışanların yüzde 25'inden fazlasının şirket içinde meydana gelen istismarlara tanık olduğu ortaya çıkmıştı.

2021 yılında ise Fransız işçi sendikası Solidaires Informatique, Ubisoft'un eski çalışanlarını “şirkette cinsel tacizin hoşgörüyle karşılandığı bir sistem oluşturmak ve kurumsallaştırmakla” suçlamıştı.

Ubisoft ise cinsel taciz suçlamalarının ardından iddiaları araştıracağını ve şirket içi kontolü sağlayacağını söylemişti. Çalışanlar bu açıklamaya rağmen önlemlerin yetersiz olduğunu vurgulayınca Fransa polisi devreye girdi.

Şirketin beş eski yöneticisinden üçü tutuklandı, ikisi gözaltına alındı. Eski kreatif direktör Serge Hascoët ile yazı işleri ve yaratıcı hizmetlerden sorumlu eski başkan yardımcısı Tommy François, tutuklanan kişiler arasında yer aldı.

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