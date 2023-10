Ubisoft Yöneticileri Cinsel Taciz Suçundan Tutuklandı!

OYUN

Ubisoft Duyurdu: Tom Clancy's The Divison 3 Geliştiriliyor!

Ubisoft, Tom Clancy's The Division 3'ün şu anda Massive Entertainment'ta geliştirilmekte olduğunu doğruladı. Şu anda Star Wars Outlaws ve Avatar: Frontiers of Pandora üzerinde çalışan İsveç stüdyosu, The Division 1 ve 2'nin orijinal geliştiricisidir.