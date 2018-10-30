Uçan Motosiklet Hoverbike Ön Siparişe Açıldı

Hiç Star Wars’taki Speeder Bike’a benzer bir araçla işe veya okula gitmeyi hayal ettiniz mi? Eğer köşeye ayırdığınız 150.000 bin dolarınız (!) varsa bu hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Rus teknoloji şirketi Hoversurf, uçan motosiklet Hoverbike S3’ün üretim için hazır olduğunu ve ön siparişlerin bugün itibarıyla açıldığını duyurdu.

Hoverbike, Star Wars filminde İmparatorluk askerleri Scout Trooper’lar tarafından kullanılan Speeder Bike araçlarını hatırlatıyor.

Havada 10 ila 25 dakika kadar uçabilen taşıt, yaklaşık 300 kilogram taşıma hacmine sahip. Köşelerde bulunan pervaneleri sayesinde 16 metre yükseklikte uçarak saatte 96 km hıza çıkabilen Hoverbike S3, otonom sürüş teknolojisine de ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca Dubai Polisinin, suçlularla mücadelede Hoverbike S3’ü bir süredir kullandığını da söylemeden geçmeyelim.

Hoversurf'a göre, Hoverbike S3'ün gövdesi farklı tipte karbon fiber teknolojisi kullanılarak oluşturuldu ve pilotun koltuğunun ergonomisi, sürücünün herhangi bir yükseklikte rahatça oturmasını sağlamak için yeni bir modelde geliştirildi.

Bugün itibarıyla ön siparişe açılan Hoverbike S3'ü almak için ise 150 bin doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Şirket, teslimatların iki ila altı ay arasında yapılacağını açıkladı.