808 TL Değerindeki İki Oyun Ücretsiz Oldu! Hızlı Davranın

Steam'de artık hemen hemen her hafta en az bir adet oyun ücretsiz hâle geliyor. Bu sayede oyuncular da hiçbir şekilde ücret ödemeden oyun alma imkânına sahip hâle geliyor. Geride bıraktığımız günlerde SurrounDead Poly Construction gibi yapımların bedava olduğu platformda şimdi de dişlerinizi sıkmanıza neden olacak bir korku ve bir aksiyon olmak üzere farklı türlere sahip iki oyun ücretsiz dağıtılıyor.

Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Steam'de 8AM ve Nocturnal isimli oyunlar ücretsiz hâle geldi ancak bu fırsat sadece belirli bir süreliğine geçerli olduğu için oyuncuların elini biraz çabuk tutması gerekiyor. Öyle ki Nocturnal için son tarih 26 Nisan 2026 saat 17.00 olarak belirlendi. 8AM isimli psikolojik gerilim oyununu almak içinse 27 Nisan 2026 saat 20.00'ye kadar süreniz bulunuyor.

Bu arada oyunların normalde ne kadar değerli olduğunu öğrenmek adına fiyatlara da göz atmakta fayda var. Nocturnal normalde 16.99 dolara (765 TL), 8AM ise 0.95 dolara (43 TL) satılıyor. Yani fırsat sona ermeden önce her iki oyunu da kütüphanesine ekleyen oyuncular, 808 TL tasarruf etmiş olacak.

8AM Nasıl Bir Oyun?

Korku oyunları arasında yer alan 8AM, Five Nights at Freddy's tarzı güvenlik kameralarının ön planda olduğu bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Karakterimiz hafızasını kaybetmiş bir şekilde boş bir odada gözlerini açıyor. Dış dünya ile tek bağlantısı ise güvenlik kameraları oluyor. Bu kişi, sıradan gibi görünen bir ailenin yaşadığı evi izlemeye başlıyor. Başta her şey normal gibi gelirken zaman ilerledikçe birden ibre tersine dönüyor ve tuhaf olaylar silsilesi kendini gösteriyor.

8AM'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: AMD FX-8320

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: MSI Radeon R7 200 Serisi

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Nocturnal Nasıl Bir Oyun?

Nocturnal özellikle hızlı temposu ile öne çıkan bir aksiyon oyunu. Oyunda uzun zaman sonra memleketine dönen bir savaşçı olan Ardeshir'i kontrol ediyoruz. Ne var ki burada hiçbir şey bıraktığı gibi değildir. Ardeshir ise burada neler olup bittiğinin üzerini kapatan sır perdesini kaldırmak için harekete geçer. Kılıcı ise bu süreçte güvenebileceği sadece birkaç şeyden biri.

Nocturnal'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i7-3610QM / AMD Ryzen 5 3500U

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: GeForce GT 650M / Radeon HD 4870 X2

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Nocturnal ve 8AM, bana göre ücretsiz oyun fırsatı kapsamında mutlaka değerlendirilmesi gereken iki yapım. Her ikisi de farklı kitlelere hitap ediyor ama hem korku hem aksiyon oyunlarını seviyorsanız bu iki yapımı da kütüphaneye ekleyebilir. Daha sonra dilediğiniz zaman yükleyip oynamaya başlayabilirsiniz.