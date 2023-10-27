Activision'dan Ücretsiz Diablo 4 Oynama Fırsatı!

Cadılar Bayramı indirimleri pek çok platformda başlamış durumda ve Battle.net de bu süreçte oyuncuların yüzünü güldürmeyi amaçlıyor.

Daha önce Diablo 4'ü oynama imkânı yakalayamayanlar için şirket, Battle.net üzerinden 30 Ekim Pazartesi gününe kadar ücretsiz oynama olanağı tanıyor.

Diablo 4, 3 Gün Boyunca Ücretsiz Oynanabilecek

Ücretsiz deneme süresi boyunca oyuncular Diablo 4'ün içeriğinin tamamına erişebilecek ancak maksimum karakter seviyesi 20 olarak belirlenmiş durumda.

Oyuncular ayrıca bu süreçte oyunu deneyimledikten Diablo 4'ü %25 indirimle satın alabilecek ve ilerlemelerinin tamamı aktarılabilecek.

Peki siz bu ücretsiz oynama fırsatından yararlanmayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.