183 TL Değerindeki Ücretsiz Epic Games İçerikleri İndirmeye Sunuldu

Bu haftanın ücretsiz Epic Games içerikleri erişime açıldı. Kampanya kapsamında 183 TL değerindeki içerikleri herhangi bir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca önümüzdeki haftanın ücretsiz oyunu da belli oldu. Ücretsiz olarak sunulan içerikler ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Ücretsiz oyun verme işini bir gelenek haline getiren Epic Games, "Paladins Epic Paketi" isimli eklentiyi ve Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse adlı video oyununu kısa süreliğine ücretsiz yaptı. Kampanya 21 Ekim 2021 saat 18.00'de sona erecek. Belirtilen süre zarfında söz konusu yapımı kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Video oyunu sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan Epic Games'in önümüzdeki hafta ücretsiz olarak sunacağı video oyunu da belli oldu. Among the Sleep - Enhanced Edition isimli yapım 21 Ekim 2021 tarihinde kısa süreliğine ücretsiz olacak. Krillbite Studio tarafından geliştirilen Among the Sleep - Enhanced Edition, 2 Kasım 2017 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti.

Ücretsiz Epic Games İçerikleri Nasıl İndirilir?

Epic Games tarafından kısa süreliğine ücretsiz hale getirilen içerikleri oyununu indirmek için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Epic Games Store isimli programı açın.

Epic Games Store programı açıldıktan sonra üyeliğinize giriş yapın.

Ana sayfada yer alan "Ücretsiz Oyunlar" kısmından ücretsiz içeriklerin sayfalarını görüntüleyin.

"Yükle" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra yeni bir sayfa açılacaktır.

Açılan sayfa üzerinden "Sipariş Ver" butonuna tıklayın. Bu işlemlerin ardından içerik kütüphananize eklenecektir. Kütüphaneyi açarak içeriği bilgisayarınıza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Epic Games tarafından kısa süreliğine ücretsiz olan "Paladins Epic Paketi" isimli eklentide Androxus, Raum, Tyra ve Ying isimli şampiyonlar ve bu şampiyonların kostümleri yer alıyor. Kostümlerin Asil Androxus, Fatih Raum, Barones Tyra ve Aslanağzı Ying olduğu belirtildi.

Bu haftanın ücretsiz oyunu Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, ilk olarak 2005 yılında piyasaya sürülmüştü. 1959 yılında geçen video oyununda diğer zombi oyunlarından farklı olarak bir zombiyi kontrol ediyoruz.

