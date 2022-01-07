110 TL Değerindeki Ücretsiz Epic Games Oyunu Erişime Açıldı

Bu haftanın ücretsiz Epic Games oyunu indirmeye sunuldu. Kampanya kapsamında 110 TL değerindeki video oyununu bir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca önümüzdeki haftanın ücretsiz yapımı da açıklandı. Bedava olarak sunulan yapıma dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Video oyunu sektörünün en önemli şirketleri arasında yer alan Epic Games, Gods Will Fall isimli video oyununu kısa süreliğine ücretsiz yaptı. Kampanya, 13 Ocak 2022 saat 19.00'da sona erecek. Belirtilen süre zarfında söz konusu oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Epic Games'in önümüzdeki hafta ücretsiz olarak sunacağı yapım da belli oldu. Galactic Civilizations III isimli video oyunu 13 Ocak 2022 tarihinde kısa süreliğine ücretsiz olacak. Stardock Entertainment tarafından geliştirilen oyun, strateji türünü seven oyunculara hitap ediyor.

Ücretsiz Epic Games Oyunu Gods Will Fall Nasıl İndirilir?

Epic Games tarafından kısa süreliğine ücretsiz hale getirilen Gods Will Fall isimli video oyununu indirmek için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Epic Games Store isimli programı açın.

Epic Games Store programı açıldıktan sonra üyeliğinize giriş yapın.

Ana sayfanın üst kısımda yer alan arama butonuna "Gods Will Fall" yazarak ücretsiz yapımın sayfasını görüntüleyin.

"Yükle" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra yeni bir sayfa açılacaktır.

Açılan sayfa üzerinden "Sipariş Ver" butonuna tıklayın. Bu işlemlerin ardından video oyunu kütüphananize eklenecektir. Kütüphaneyi açarak oyunu bilgisayarınıza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Video oyunu sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan Epic Games tarafından kısa süreliğine ücretsiz hale getirilen Gods Will Fall, 29 Ocak 2021 tarihinde piyasaya sürüldü. Clever Beans tarafından geliştirilen yapımın PC sürümü 70 Metacritic puanına sahip.

Yayıncılığını Deep Silver'ın üstlendiği video oyununda yalnızca tek oyunculu mod yer alıyor. Oyunu kampanya kapsamında ücretsiz olarak kütüphaneye ekledikten sonra Epic Games Store isimli istemci üzerinden oynayabilirsiniz.

Ücretsiz oyun verme işini bir gelenek haline getiren Epic Games'in kısa süreliğine bedava olarak sunduğu yapım hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçtiğimiz yıl çıkışını gerçekleştiren video oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.