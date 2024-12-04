Ubisoft’tan Şok Karar: XDefiant Kepenk İndiriyor

Ücretsiz birinci şahıs nişancı oyunu XDefiant, çıkış yaptığı ilk haftalarda hatırı sayılır bir oyuncu kitlesi toplamıştı. Ancak geçen aylar içinde oyuncu sayısı hızla azaldı ve toparlanma ihtimali de giderek zayıfladı. Oyunun geliştiricisi Ubisoft, bu durum karşısında radikal bir kararla oyunu tamamen kapatma kararı aldı.

Oyun bugünden itibaren indirilemeyecek ancak mevcut oyuncular 3 Haziran 2025 tarihine kadar açık kalacak sunucularda oynamaya devam edebilecekler. Planlanan 3. Sezon içerikleri yayınlanacak, sonrasında ise oyun tamamen tarihe karışacak.

Öte yandan, Founder’s Pack satın alanlar ve son 30 gün içinde oyun içi satın alım yapanlar için ücret iadesi gerçekleştirilecek.

Herkes için Acı Bir Karar

Ubisoft’tan Mark Rubin, ücretsiz oyunları sürdürmenin uzun bir yolculuk olduğunu vurguladı ve başlarda bu yolculuğa hazırlıklı olduklarını söyledi. Sonrasında ise işler beklendiği gibi gitmedi ve "yol çok uzadı", sürdürülebilir olmaktan çıktı.

Rubin, hayal kırıklığını şu sözlerle ifade etti:

Bu yazıyı yazmak zorunda kalmak benim için son derece üzücü. Yıllardır kişisel bir tutku projesi olan bu oyun için ekibimizle gurur duyuyorum. Her bir çalışanımız bu oyuna kendi tutkularını ve yeteneklerini koydu. Umarım herkes yaptıklarıyla gurur duyar, çünkü ben ekibimizle çalıştığım için her zaman minnettar ve gururlu olacağım.

15 Milyon Oyuncuya Veda

PS5, Xbox Series X/S ve PC platformlarında erişime açık olmaya devam edecek XDefiant'ın toplam oyuncu sayısı 15 milyon gibi buruk bir rakamdı. Başarılı olmak için yeterli değildi.

Tabii bu kapanış, yalnızca 15 milyon oyuncuyu değil, Ubisoft çalışanlarını da etkileyecek. Çünkü Ubisoft’un San Francisco ve Osaka stüdyolarını da kapanacak. Bu karar, yaklaşık 170-180 çalışanın işini kaybetmesine neden olacak.