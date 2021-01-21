Ücretsiz Ghost Recon Breakpoint fırsatını kaçırmayın. Ubisoft’un popüler video oyunu Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint kısa süreliğine ücretsiz oldu. Çevrim içi taktiksel nişancı video oyununu henüz oynamadıysanız belirtilen süre zarfında oynayabilirsiniz.

Ücretsiz Ghost Recon Breakpoint Nasıl İndirilir?

Ubisoft Paris tarafından Anvil oyun motoru ile geliştrilen Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, 26 Temmuz 2019 yılında PlyStation 4, Xbox One ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Video oyunu ayrıca Google firmasının bulut oyun servisi Stadia’nın oyun kütüphanesine de eklendi. Çevrim içi taktiksel nişancı oyunu, sahip olduğu açık dünya, başarılı atmosfer ve diğer oyuncular ile beraber oynayabilme fırsatı sunmasından ötürü çok sayıda oyuncu tarafından çok beğenilmişti.

Görevleri ister tek başımıza ister diğer oyuncular ile birlikte yapabildiğimiz Ghost Recon Breakpoint’te tehlikeler ile dolu Auroa isimli adada hayatta kalmaya çalışıyoruz. 4 kişiye kadar Co-Op desteğine sahip olan oyunda hayatta kalmaya çalışmanın yanı sıra eski özel kuvvet askerlerinden oluşan Wolves çetesine karşı mücadele de veriyoruz. Oyunda ana hikayenin yanı sıra çok sayıda yan görev de bulunuyor. Görevleri başarı ile tamamlayarak karakterinizi ve silahlarınızı özelleştirebilirsiniz.

Ubisoft, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint’i kısa süreliğine ücretsiz yapma kararı aldı. Alınan bu karar sonucunda video oyunu 25 Ocak tarihine kadar ücretsiz hale geldi. Bu nedenle söz konusu oyunu henüz oynamadıysanız oyun konsolunuza veya bilgisayarınıza hemen indirerek belirtilen süreye kadar oynayabilirsiniz.

İlk olarak Ubisoft’un Ghost Recon Breakpoint sayfasını ziyaret edin.

Açılan sayfada Xbox One , PlayStation 4 ve Ubisoft Connect olmak üzere üç seçenek yer alacak. Oyunu hangi platformda oynamak istiyorsanız ilgili butona tıklayın.

, ve olmak üzere üç seçenek yer alacak. Oyunu hangi platformda oynamak istiyorsanız ilgili butona tıklayın. Hesabınıza giriş yapın. Bu işlemin ardından oyun, kütüphanenize eklenecektir. Video oyununu ayrıca Epic Games Launcher üzerinden de ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz.

Ghost Recon Breakpoint Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1 veya 10

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 veya Intel Core I5 4460

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 280X veya Nvidia Geforce GTX 960 (4 GB)

Önerilen Sistem Gereksinimleri: