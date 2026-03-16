Yeni Ücretsiz MMORPG Oyunu Geliyor! Ön-Kayıtlar Açıldı

MMORPG türünde alternatif arayanlar için Prism 2033 geliyor. CyberNest Entertainment Limited'ın hem geliştirdiği ve hem de yayınlayacağı oyun, Android ve iOS tabanlı mobil cihazlar ve PC (Epic Games Store ve Steam) için yayınlanacak. Her şeyden önemlisi de ücretsiz olacak. Halihazırda ön-kayıt yaptırabiliyor iken, bir arkadaşınızı da davet etmeniz durumunda çeşitli ödüller kazanabileceksiniz.

Prism 2033 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Paralel dünyaları birbirine bağlayacak olan Flux City, oyunun merkezinde yer alacak. Biz ise Harbor Agency adlı bir sivil kuruluş için araştırmacı pozisyonunda bulunacağız. Her bir dünyanın kendisine özgü atmosferi, çevresi ve tehlikeleri olup, bizi farklı çatışmalara sürükleyecek ve hikayeler anlatacak.

CyberNest Entertainment Limited ekibinin açıklamasına göre Prism 2033, hem tepkisel ve hem de yaşayan bir dünyaya sahip olacak. Öyle ki ağaçların büyüdüğünü ve mevsimlerin değiştiğini göreceğiz. Bunun yanı sıra, gelişen ve hatta yaşlanan yapay zeka karakterler ile karşılaşacağız. Eylemlerimiz de bu yapay zeka karakterler tarafında karşılık bulacak.

Oynanış tarafında ayrıca ekip oluşturup, birbirinden zorlu görevlerin üstesinden gelmeye çalışacağımız söyleniyor. Uzay gemilerini yöneterek büyük çaplı filo savaşlarına da girebilecek iken, olabilecek en mantıklı kaynak yönetimini uygulamak ve strateji belirlemek de savaşın kaderini etkileyebilecek.

Oyunda dikkat çeken bir diğer detay ise, kişisel alanımızı oluşturabilmemize ve oyun tarzımıza uygun içerikler hazırlayabilmemize olanak tanınacak oluşu. CyberNest Entertainment Limited ekibi, oyuncu seçimlerinin gerçekten etki ettiği ve dünyanın daimi olarak değiştiği bir deneyim sunmayı hedeflediklerini ifade ediyorlar. Eğer oyun ilginizi çekmişse, buradan ön-kayıt yaptırabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Elbette verilen detaylar ile planlanan vizyon bir hayli merak uyandırıcı ve ilgi çekici görünüyor. Bu noktada hem geliştirici ve hem de yayıncı konumunda bulunan CyberNest Entertainment Limited'ın projeyi ne kadar sürdürebileceği de büyük bir merak konusu diyebilirim.

Geçmişte büyük umutlar ile oyuncuların beğenisine sunulan, ama aradığını bulamadığı için kısa sürede aramızdan ayrılanları görmüştük. Umarım geliştirici ekip, hedeflediklerini başarılı bir şekilde oyuna yansıtır, çıkışı sonrası için planlanan içerik desteğini de hakkıyla sunabilir ve bizler de dünyasında vakit geçirmekten keyif adlığımız bir Prism 2033 deneyimi yaşarız.