2025'te En Çok Kimi İzlediniz? YouTube Yıl Sonu Özetlerini Yayınladı

2025 yılına veda etmeye yaklaştığımız şu günlerde pek çok platform, kullanıcıların bir yıl boyunca en çok etkileşim kurduğu içerikleri gözden geçirmesine olanak tanıyan, "Spotify Wrapped" benzeri yıl sonu özetlerini yayınlamaya başladı.

Dünyanın en popüler video paylaşım ağı YouTube, son birkaç yıldır YouTube Music için bu tür özetler sunuyordu. Ancak platform bu kez, ana hizmetindeki videolar için de ayrı bir deneyim başlattı ve kullanıcıların 2025 yılı boyunca neler izlediğini özetleyen YouTube Recap özetlerini paylaştı. İşte detaylar!

YouTube Recap Özetleri Neler Sunuyor?

Şirketin ilk kez bu yıl yayınlamaya başladığı video özetleri kullanıcıların en çok izlediği kanalları, ilgi alanlarını, izleme alışkanlıklarının gelişimini ve hatta izleme tercihlerine dayalı olarak 12 farklı karakterden atanan bir kişilik tipini içeriyor.

Bu kapsamda özetler kullanıcıların izleme tercihlerine göre eğlenceli kişilik tipleri belirliyor. Bunlardan öne çıkan bazı tiplemeler şu şekilde:

Yetenek Geliştirici (Skill Builder): Beceri geliştirmeye yardımcı olan içeriklere ilgi duyan kullanıcılar.

Beceri geliştirmeye yardımcı olan içeriklere ilgi duyan kullanıcılar. Güler Yüzlüler (Sunshiners): Pozitiflik temalı içeriklere yönelenler.

Pozitiflik temalı içeriklere yönelenler. İz Bırakanlar (Trailblazers): Orijinal ve normlara meydan okuyan içerikleri izleyenler. Diğer kişilik tipleri arasında ise Kaşifler (Wonder Seeker), Bağlayıcı (Connector) ve Hayalperest (Dreamer) gibi tipler bulunuyor.

YouTube Yıl Sonu Özetlerine Nasıl Erişilir?

Yeni YouTube Recap özetleri bugün itibariyle Kuzey Amerika'daki kullanıcılar için erişime açıldı. Bununla birlikte özetlerin bu hafta içerisinde global olarak tüm dünyadaki kullanıcılarla da paylaşılacağı ifade ediliyor. Kendi özetinizi bulmak için doğrudan YouTube ana sayfanızı veya "Siz" sekmesini kontrol edebilirsiniz. Özetlere hem masaüstü hem de mobil cihazlar üzerinden ulaşılabildiğini de belirtelim.

YouTube Recap kapsamında video özetlerinizin yanı sıra yıl boyunca en çok dinlediğiniz sanatçı ve şarkıları da görüntüleyebiliyorsunuz. Ancak daha derin müzik analizleri için geçtiğimiz hafta yayınlanmaya başlanan yıllık YouTube Music Özeti'ne göz atmanız gerekiyor.

Yılın Trendleri: Kimler Zirvede?

YouTube, Recap'lerin yayınlanmasıyla birlikte yılın en çok izlenen içerik üreticilerini, podcast'lerini ve şarkılarını gösteren trend listelerini de paylaştı.

En İyi İçerik Üreticisi: MrBeast

MrBeast En İyi Podcast: The Joe Rogan Experience

The Joe Rogan Experience En İyi Şarkı: Lady Gaga, Bruno Mars - Die With A Smile

YouTube'un bu hamlesi Apple Music'in Replay ve Amazon Music'in Delivered özetlerinin yayınlandığı gün geldi. Spotify'ın merakla beklenen Wrapped özetini henüz yayınlamamış olması diğer platformların sosyal medyada paylaşım trendini daha erken yakalamaya çalıştığını gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin bu yıl en çok izlediğiniz kanallar neler? Yorumlarda buluşalım.