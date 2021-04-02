Yeni Ücretsiz Steam Oyunu Kampanyası Başladı

Steam ücretsiz oyun kampanyasına bir yenisi eklendi. 2.5B kayan bir ekranda oynanan Steel Rats, kısa bir süreliğine PC oyuncuları için ücretsiz oldu. Hayatta kalabilmek için motosiklet üstünde savaştığınız, yeri geldiğinde keşif yapıp gizleri ortaya çıkarttığınız bir oyun hoşunuza gidiyorsa, bu fırsatı kaçırmayın deriz. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Tate Multimedia tarafından geliştirilmiş olan Steel Rats, 2018 yılı içerisinde satışa sunulmuştu. Adını aldığı motosiklet çetesinin kontrolünde olduğunuz oyunda, şehri istila eden robotlara karşı bir ölüm-kalım savaşı veriyorsunuz.

Ücretsiz Steam Oyunu Steel Rats Detayları

Bizleri 1940’lı yıllardaki Birleşik Devletler’in alternatif versiyonuna götüren Steel Rats oyununda, birbirinden farklı dört karakteri yöneteceğiz. Her bir karakterin kendisine özgü yeteneği ve hem yakın hem de uzak mesafeli çatışmalar için testere, zıpkın ve alev püskürten egzozlar dahil çok çeşitli silahlar ile donatışmış motosikleti var. Fizik tabanlı kontroller olduğu için, özel yetenekler ve mühimmatınızı da işin içine dahil ederek yaptığınız artistik hareketler ile düşmanlarınızın işini bitirebilmeniz mümkün oluyor.

Steel Rats oyununda keşif yapmayı seven oyuncular da unutulmamış. Öyle ki Coastal City boyunca keşfedilmeyi bekleyen birçok giz de sizi bekliyor. Her bir bölümde dilediğiniz gibi araştırma yapabiliyor, toplanabilir eşyalar bulabiliyor ve hatta yeni bölgelere de erişebilerek liderlik tablolarında diğer oyuncular ile rekabete girebiliyorsunuz.

Eğer bu oyun ilginizi çekmişse, normalinde 4 Nisan 2021 tarihine kadar buradan ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak kampanya stoklar ile sınırlı olduğu için, yoğun bir ilginin olması durumunda, belirtilen süreden önce de sona erebilir. Kampanyaya ek olarak oyunun dört farklı görünüm sunan Stylish Mayhem içeğirinin de % 80 oranında bir indirim ile 2.10 TL’ye satılmakta olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Steel Rats için yayınlanmış olan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli oyunlar dileriz!