Intel Herkesin Sevdiği Ücretsiz ve Aşırı Kullanışlı Uygulamanın Fişini Çekti

Intel, 2022'de büyük umutlarla tanıttığı, telefon ve bilgisayarınızı adeta sihirli bir şekilde birbirine bağlayan "Intel Unison" uygulamasını rafa kaldırıyor. Bu gelişme özellikle Windows 11 kullanıcıları için büyük bir hayal kırıklığı demek. Peki sevilen uygulama neden ölüyor ve kullanıcılar şimdi ne yapacak?

Haziran Ayının Sonunda Veda Edecek

Intel'in Microsoft Store'daki açıklamasına göre, Unison'un fişi 2025 Haziran ayında çekilecek. "Hizmetler 2025 Haziran sonunda sonlanacak" diyorlar. Lenovo Aura platformları için biraz daha süre tanınmış olsa da, genel durum pek iç açıcı değil. Apple App Store ve Google Play Store'da da aynı uyarılar mevcut ve HP'nin destek sayfasında da bu haber doğrulanıyor.

Peki Unison neler yapabiliyordu?

Telefonunuzu PC'nizden yönetmek, mesajları ve aramaları bilgisayardan yapmak, dosyaları kolayca aktarmak, hatta tabletinizi ikinci bir ekran olarak kullanmak... Kısacası telefon ve bilgisayar arasındaki engelleri kaldırıyordu. Uygulama mağazalarda 4.5'in üzerinde puan almış, kullanıcılar tarafından da çok sevilmişti ama sevilmek yeterli gelmemiş gibi duruyor.

Intel Neden Unison'u Kapatıyor?

Intel'in bu kararı neden aldığına dair kesin bir açıklama yok. Belki beklenen ilgiyi görmedi, belki de farklı projelere odaklanmak istiyorlar. Her ne sebeple olursa olsun bu karar birçok kullanıcıyı üzecek. Unison'un sunduğu kolaylıklar, özellikle iş hayatında ve günlük kullanımda büyük bir avantaj sağlıyordu. Uygulamanın seveni de çoktu.

Eğer Unison kullanıyorsanız, 2025 Haziran'a kadar uygulamanın keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak söz konusu tarihten sonra alternatif çözümler aramanız gerekecek. Microsoft'un "Telefon Bağlantısı" uygulaması gibi benzer işlevleri sunan uygulamalar mevcut, ancak Unison'un sunduğu o pürüzsüz deneyimi yakalayabilecekler mi ancak zaman gösterecek.

Siz Unison kullanıyor muydunuz? Haziran sonrasında hangi uygulamaya geçiş yapacaksınız? Yorumlarda buluşalım!