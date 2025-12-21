Üçüncü GTA 6 Ertelemesi Büyük Tehlikeye İşaret: Büyüyü Bozabilir

Eski Rockstar Games Animatörü Mike York, yeni GTA oyununun üçüncü kez ertelenemeyeceğini söylüyor. Bunun rüzgarı tersine çevirmesi riski varmış. Yani büyünün bozulabileceği ve oyunun gündemde kalmakta zorlanabileceği düşünülüyor. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Olası Bir Üçüncü GTA 6 Ertelemesi, Kırmızı Alarm Olabilir

2022 yılının Eylül ayında yaşanan devasa çaptaki GTA 6 sızıntısı, Rockstar Games şirketinin tamamıyla kapalı kutu çalışma sistemine geçişine vesile olmuştu. Şimdiye kadar iki fragmanın yayınlandığı oyun, iki defa da ertelenmişti. Tanıtımlara ne zaman başlanacağı merak edilir iken, derin sessizliğin devam ediyor oluşu da bir tedirginlik yaratmadı değil. Hal böyleyken, şirketin eski çalışanının yaptığı açıklamalar ise tedirginliği biraz daha arttırdı diyebiliriz.

Animatör pozisyonunda bulunmuş olan Mike York, oyuncuların büyük buluşma için yıllardır beklediğine dikkat çekti. Aradan geçen zaman zarfında hem yeni fragmanların ne zaman yayınlanacağına ve içerik anlamında bizlere nelerin sunulacağına dair pek çok tahminde bulunulmuş olup, teoriler üretilmişti. Elbette bunların ruhsal açıdan yorgunluğu da beraberinde getirmiş olduğunu da söyleyen York, üçüncü bir erteleme haberinin heyecanı bütünüyle kaçırabileceğini de sözlerine ekledi.

Bildiğiniz gibi Rockstar Games şirketinin geçmişte de benzer yaklaşımlar sergilemişti. Ne var ki bu defa köprüden önceki son çıkışta olduğunu söyleyen Mike York, 2026 yılının Kasım ayı da olmazsa GTA 6 oyununun gündemden düşeceğini ifade ediyor.

Elbette York tarafından yapılan bu yorum herkes tarafından kabul görülmüş değil. Kimi oyuncular, oyunun ne kadar fazla ertelenirse ertelensin ilginin azalmayacağını ve satışların olumsuz yönde etkilenmeyeceği fikrini savunuyor. Yayınlanacak olan yeni fragman ile oyun dünyasındaki odağın yeniden GTA 6 tarafına döneceği düşünülüyor.

Bakalım olası bir üçüncü erteleme ile karşılaşırsak, ki umarız olmaz, Mike York mu yoksa oyuncular mı haklı çıkacak? Elbette yeni oyun için beklentiler ve heyecan yüksek, ama bunlar kadar oyuncuların sabrı da sınırsız değil. Gelişmeleri takipteyiz.